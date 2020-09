Luca Onestini torna in tv: inviato per C’è tempo per su Rai 1 e Anna Falchi lo fa spogliare

Aveva tranquillizzato i suoi fans dopo l’addio al programma Radiofonico su Rtl102.5 che lo vedeva protagonista con Raffaello Tonon: ci sarebbero state delle novità. Ed ecco che Luca Onestini torna in tv e questa volta con un ruolo da inviato. Lo abbiamo visto al suo debutto oggi 11 settembre 2020 nel programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, C’è tempo per. Il suo collegamento in diretta da Cesenatico ha inaugurato la puntata di oggi, per chiudere questo fine settimana. Ricordiamo che il programma andrà in onda ancora per altri 10 appuntamenti, prima di lasciare il posto a E’ sempre mezzogiorno, che debutterà il 28 settembre 2020. Luca Onestini quindi avrà modo di farsi conoscere dal pubblico di Rai 1 ancora per qualche altro giorno.

“Sono felicissimo di essere qui con voi oggi da Cesenatico” ha detto Luca che inizia alla grande questa avventura, proprio dalla sua terra. Il giovane speaker radiofonico deve il suo successo a Maria de Filippi: prima nel ruolo di corteggiatore rifiutato, poi in quello di tronista. Ma la consacrazione televisiva è arrivata con il Grande Fratello VIP che lo ha visto protagonista anche al fianco di Raffaello Tonon. Un vero successo per i due, con un rapporto di amicizia così speciale da dare vita agli Oneston.

Luca ha ancora molta strada da fare, oggi è il suo primo giorno da inviato ma non se l’è cavata affatto male. La sua esperienza in radio gli ha dato anche quella spigliatezza che forse gli mancava e il giusto modo di tenere il ritmo nell’intervista. Buona la prima quindi anche se il povero Luca ha dovuto denudarsi su richiesta di Anna Falchi. “Devi stare al gioco, facci sognare, sei un bel ragazzo e la prima cosa, se sei un bagnino, devi spogliarti per salvare una persona” ha detto la conduttrice. E Luca ha tolto la maglietta mostrando i suoi pettorali e forse qualche spettatrice a casa, oggi si è ridestata dalla pennichella del mezzogiorno.

