I Fatti vostri compie 30 anni e torna su Rai 2 con tante novità

E’ ormai tutto pronto per il debutto di Giancarlo Magalli con la nuova edizione dei Fatti vostri. Un traguardo importante quello che il programma sta per raggiungere: 30 anni in compagnia dei Fatti vostri su Rai 2. E per questo importante anniversario sono tante le novità che il programma della seconda rete Rai porta in scena. Novità anche causate dal distanziamento sociale e dalle nuove regole imposte dal Governo per prevenire il contagio da covid 19.

Questa trentesima edizione de I fatti vostri sarà condotta da Giancarlo Magalli con accanto Samanta Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox, e il gruppo musicale di Stefano Palatresi. Quotidiano di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità, il programma è firmato da Michele Guardì, Giovanna Flora e Rory Zamponi, con la regia di Michele Guardì. Non mancherà un ricordo per Fabrizio Frizzi che aveva condotto proprio la prima puntata del programma di rai 2.

I FATTI VOSTRI COMPIE 30 ANNI: LE NOVITA’ DI QUESTA EDIZIONE

Nella piazza – in parte scenograficamente rinnovata – si parlerà dei fatti di maggiore attualità con l’occhio curioso, familiare e discorsivo che ha creato lo stile proprio de “I Fatti Vostri”, con collegamenti esterni in diretta e servizi chiusi a corredo del caso di cui si parla.

Per la nuova rubrica “Io c’ero”, sulla “panchina dei ricordi” l’incontro con gente comune che con foto e filmati personali racconterà come ha vissuto un momento importante della storia del nostro paese.

I telespettatori vedranno anche come è cambiata l’Italia dal dopoguerra a oggi, con una immersione nel mondo dello spettacolo (teatro, cinema, TV) e nel costume, nella rubrica condotta dal professore Umberto Broccoli.

Ai telespettatori che lo vorranno sarà offerta la possibilità di affacciarsi a un balcone della piazza per appelli, richieste, proteste e saluti.

Per la parte musicale, oltre alla presenza della band di Stefano Palatresi che al basso ed al sax si avvarrà di due giovani musiciste-coriste uscite dal conservatorio, è prevista, la partecipazione settimanale di importanti nomi della musica italiana che si alterneranno nel corso della stagione.

Per la trentesima edizione anche i telespettatori torneranno a essere coinvolti con un nuovo divertente gioco da casa che consentirà la vincita di importanti premi.

Confermata la presenza del Colonnello Massimo Morico per gli aggiornamenti meteorologici.

L’appuntamento è per il 14 settembre alle 11,10 su Rai 2.

