Uomini e Donne anticipazioni, tra Jessica e Davide c’è già qualcosa?

La messa in onda di Uomini e Donne è ripresa da pochissimi giorni eppure il programma ci sta già regalando delle belle emozioni e tanti colpi di scena. Venerdì 11 Settembre è stata registrata una nuova puntata della trasmissione di Canale 5. Come si legge su Il Vicolo delle News, due dei protagonisti indiscussi della registrazione sono stati Jessica e Davide. La nuova tronista di Uomini e Donne ha fatto una nuova esterna e pare proprio che con il bel Davide abbiano passato un momento molto bello. Una esterna che piacerà e che sembra dare qualche prima conferma. Forse tra Davide e Jessica è già nato qualcosa? Vediamo subito che cosa è successo.

Anticipazioni Uomini e Donne: la nuova tronista Jessica già presa da Davide? Pare di sì

Che la tronista e il corteggiatore siano andati in esterna non è una grande novità. I due hanno già avuto modo di trascorrere del tempo insieme grazie alla trasmissione di Canale 5. Stando alle anticipazioni questa nuova esterna di Jessica e Davide sarebbe una delle più belle. Dai loro comportamenti sarebbe apparso piuttosto chiaro che tra i due c’è una bella sintonia e che probabilmente un po’ si piacciono. Forse il po’ possiamo anche toglierlo. Certo, è ancora molto presto per capire come andranno le cose tra i due eppure dopo la visione dell’esterna hanno pure ballato insieme. Insomma, una vicinanza che già fa pensare.

Uomini e Donne, Jessica e Davide sempre più vicini: come andrà a finire?

Jessica aveva ricambiato praticamente subito l’interesse di Davide nei suoi confronti quindi un po’ tutti ci aspettavamo che i due approfondissero la conoscenza. Ora però già qualcuno che sogna che la bella tronista possa scegliere il barman. Come andrà a finire questo particolare feeling che è appena iniziato tra Jessica e Davide? Staremo a vedere. Voi che cosa ne pensate di questi due protagonisti di Uomini e Donne? Vi piacerebbero come coppia?