Temptation Island, Nadia e Antonio mentono? L’indiscrezione: si erano lasciati prima del programma

Abbiamo visto già in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Abbiamo iniziato a conoscere le nuove coppie protagoniste e, nelle ultime ore, una di loro sta facendo molto parlare. Si tratta della coppia formata da Nadia e Antonio. Lui più grande di lei di ben dieci anni lamenta il fatto che lei stia tutto il giorno sul divano con il cellulare. Lei, dal canto suo, sembra non avere la minima intenzione di cambiare il suo carattere. Per Antonio la sua ragazza è molto viziata, insomma. Ma torniamo a noi perché Deianira Marzano ha sganciato una vera bomba sul loro conto.

Caos Temptation Island 2020, Antonio e Nadia stanno fingendo di essere una coppia?

Sarebbe arrivata una voce direttamente alle orecchie dell’influencer Deianira Marzano. Non è la prima volta che un utente del web confida notizie di programmi televisivi a Deianira e lei puntualmente lo comunica ai suoi followers sui social network. Questa volta sarà vero? Cominciamo con il dire che secondo questa persona Antonio e Nadia si sarebbero lasciati ben prima di approdare nei villaggi di Temptation Island. Stando a ciò quindi pare chiaro che i due protagonisti dell’isola delle tentazioni condotta da Alessia Marcuzzi stiano fingendo di essere una coppia. Perché lo farebbero? Facilmente intuibile, se così fosse… A chi non farebbe comodo un po’ di popolarità? Sappiamo che molti protagonisti di Temptation hanno poi un seguito parecchio interessante, soprattutto sui social network.

Nadia e Antonio di Temptation Island 2020: stanno prendendo tutti in giro oppure no?

“Quando la redazione li ha contattati, loro hanno iniziato a fingere di stare ancora insieme soltanto per poter partecipare” ha riportato Deianira Marzano ai suoi fan. “Loro stanno facendo finta e lo fanno soltanto per fare business” sono state le parole. Dunque Nadia e Antonio stanno prendendo in giro tutta la redazione di Temptation Island e i così tanti telespettatori del programma di Canale 5? Una replica o una spiegazione non dovrebbe tardare ad arrivare.

Voi che cosa ne pensate?