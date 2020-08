Nadia e Antonio sono la prima coppia nip di Temptation Island: lui più grande, lei viziatissima

E’ andato in onda su Canale 5 il primo promo della prossima edizione di Temptation Island. Le riprese dovrebbero iniziare il 24 agosto 2020 in Sardegna ma al momento nulla è definitivo, visto quello che sta succedendo sull’Isola. Ufficialmente non cambierà nulla e non è cambiato nulla neppure dopo l’incendio al resort dove le coppie saranno ospitate. Nelle prossime ore sull’Isola dovrebbe arrivare anche Alessia Marcuzzi pronta per iniziare questa nuova avventura. La prima puntata di Temptation Island dovrebbe poi andare in onda il 9 settembre 2020 su Canale 5 ma al momento nel promo, come potrete vedere anche voi in tv, non c’è indicata nessuna data.

Possiamo però iniziare a conoscere la prima coppia del programma, formata da Antonio e Nadia. Il video di presentazione è già una piccola bomba, di certo i due regaleranno grandi soddisfazioni al pubblico in cerca di sano trash e leggerezza.

TEMPTATION ISLAND NIP: NADIA E ANTONIO LA PRIMA COPPIA

Nadia e Antonio sono fidanzati da un anno e nove mesi. Tra di loro sembra andare tutto bene ma la differenza di età a quanto pare sta mettendo in difficoltà Antonio che avrebbe voluto altro dalla sua donna. Il ragazzo ha 32 anni mentre Nadia è molto giovane, di anni ne ha solo 22. Antonio pensa che sprechi molto del suo tempo sul divano, senza fare nulla, occupandosi solo del cellulare e questo proprio, non lo digerisce. La reputa quindi molto viziata ed è per questo che ha chiamato il programma, per capire se davvero, vuole continuare a stare insieme a lei oppure no.

Nel video di presentazione Nadia si difende dalle accuse dicendo che Antonio pensava di aver trovato la ragazzina che cucinava, puliva e sistemava ma lei non è così e non ha nessuna intenzione di fare quello che lui chiede. “Non permetto nè a lui nè a nessun altro di cambiare il mio modo di essere” ha detto la giovanissima Nadia.

Cosa avrà in serbo per loro il viaggio nell’isola delle tentazioni? Non ci resta che attendere la messa in onda del programma per scoprirlo.

