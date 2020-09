Pierfrancesco Favino rivede sua moglie giovanissima a Domenica In e si emoziona (Foto)

Emozionarsi nel vedere Pierfrancesco Favino emozionato mentre ammira sua moglie Anna Ferzetti; succede anche questo a Domenica In e oggi l’attore è stato ospite di Mara Venier (foto). La conduttrice è tra le sue prime ammiratrici, confessa con il suo consueto entusiasmo che Favino è il suo attore preferito, che lo ama ed è arrivato il momento di confessarlo a tutti. La Venier chiede scusa alla moglie di Favino ma non c’è alcun bisogno perché poco dopo Pierfrancesco ha gli occhi colmi di lacrime per lei, semplicemente guardando alcune immagini. Anna Ferzetti è figlia d’arte e Favino racconta che il suocero l’ha accolto in famiglia come un figlio. Una vecchia puntata di Domenica In, sempre Mara Venier conduttrice e ospiti per lei una giovanissima Anna Ferzetti che aveva accompagnato il suo papà. Pierfrancesco Favino la guarda già commosso ma si emoziona ancora di più con le immagini successive.

PIERFRANCESCO FAVINO OSPITE A DOMENICA IN SODDISFATTO DI QUANTO HA COSTRUITO NELLA SUA VITA

Era solo una ragazzina, si sarebbero conosciuti dopo qualche anno e mai più lasciati. Greta e Lea sono le loro bambine, una famiglia da favola e si legge negli occhi dell’atteso ospite di oggi. Anna Ferzetti che gli consegna uno dei tanti premi, sempre lei che in platea al festival di Sanremo lo vede arrivare con fiori e panino. Sempre Anna che lo abbraccia apparendo in video all’improvviso per il recente David di Donatello e ancora mille altre volte e accanto a lui c’è sempre sua moglie.

E’ una storia d’amore che supera qualunque trama perché vera e semplice. Mara Venier pensa che siamo tutti un po’ più fragili in questo periodo ma Favino confessa che è un piagnone e che facilmente si emoziona: “Quello che costruisci negli anni diventa tutta la tua vita”.