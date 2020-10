Guillermo Mariotto: “Alessandra Mussolini a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle”

Sugli ascolti tv Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli che litigano funzionano ma Guillermo Mariotto avvisa che c’è il rischio eliminazione. Anche a Storie Italiane si parla di Ballando con le Stelle, non si ripetono le parole usate dalla Lucarelli e in collegamento ci sono la Mussolini e Maikel Fonts. “Mi dispiace per lui che non viene giudicato per quanto è bravo, tranne per Carolyn Smith e Mariotto” commenta Alessandra Mussolini ed Eleonora Daniele passata subito ad altro: “Tutte le polemiche e polemicucce hanno distolto l’attenzione su un fatto molto importante… mi sembrava un bacio molto elegante”. Il bacio dato da Alessandra al suo maestro di danza ha colpito la conduttrice. La protagonista spiega quel gesto: “Noi ci baciamo quando ci riesce una cosa in diretta, cioè quando riusciamo a fare delle prese fantastiche te lo trovi davanti e… il ballo ti trasforma, ti rende diversa”. Per Mariotto è occhio per occhio e dente per dente. Tutto non premeditato, Maikel Fonts non sapeva del bacio di sabato scorso così come Alessandra non sapeva del bacio del ballo precedente.

ALESSANDRA MUSSOLINI A STORIE ITALIANE

“Sono baci di riconoscenza perché lui mi fa fare delle cose a mezzanotte di giravolte… io alle nove già dormo”. Quindi baci di dolcezza, senza passione. Chiuso l’argomento bacio tocca a Enzo Paolo Turchi dare un giudizio: “Ognuno esprime in un certo modo la danza, in due e sicuramente non si diventa ballerini e il suo carattere va benissimo, può piacere o non piacere ma non deve cambiare”.



La Mussolini torna invece sulle parole di Mariotto, sull’avviso che le ha lanciato di cambiare, di non ripetersi anche sabato prossimo perché rischia l’eliminazione: “Devi andare oltre – dice Mariotto – altrimenti il pubblico ti segue, non devi fare lo stesso teatrino altrimenti è il pubblico che ti sega… sei a rischio eliminazione”. “Tu sai qualcosa che non so…” è il commento sospettoso della Mussolini. Invece è l’esperienza di Mariotto che suggerisce cosa fare per andare avanti, quindi forse un po’ di ragione ce l’ha anche la Lucarelli?