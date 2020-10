Oggi è un altro giorno ingrana la marcia e registra il primo record: Serena Bortone convince

Da qualche giorno facciamo notare a chi ci segue con affetto anche sui social, che il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno ha pian piano trovato la sua giusta formula convincendo non solo noi a quanto pare, ma anche il pubblico che si avvicina di nuovo alla prima rete. Per il programma di Serena Bortone, il 12 ottobre 2020 è arrivato il primo record stagionale. Un risultato molto convincente, e si può fare anche di meglio. E’ bene precisare che siamo molto distanti dai numeri del pomeriggio di Canale 5, ma questa non è una novità. La cosa che possiamo però far notare è la crescita costante del programma. E ascolti a parte, quello che ci piace è il fatto che si sia portato qualcosa di diverso in tv. E’ vero, ci sono le interviste, ci sono i confronti ma le finestre aperte con gli interventi di chi in collegamento dice la sua su un tema, interagendo in modo “sereno” con gli altri ospiti, convince e piace. Non solo, in puntata vengono trattati temi molto interessanti con storie di gente comune capaci di incollare molti spettatori alla tv. E si parla, come in una puntata in onda pochi giorni fa, anche di tematiche che nel pomeriggio di Rai 1, fino a qualche anno fa, mai sarebbero state trattate. Lo si fa tra l’altro, con semplicità, in modo che il programma possa arrivare a tutti, non solo a un gruppo di eletti. Oggi è un altro giorno è un programma sobrio ma ben fatto, che non lascia nulla al caso.

E ci sarà persino anche tempo per migliorare e migliorarsi, siamo solo all’inizio. Un mese dopo però, si può davvero dire che Serena e la sua squadra di lavoro, hanno trovato una chiave di lettura che funziona. E questa è una grande cosa viste le tante difficoltà che si hanno in questi mesi, anche a causa delle restrizioni dovute al covid 19.

Oggi è un altro giorno tra l’altro, nel finale, usufruisce di una sorta di traino al contrario. I numeri del Paradiso delle signore sono pazzeschi in questa stagione televisiva e anche la scelta di intervistare i protagonisti della soap nel corso del programma, premia. Al momento quindi, promosso Oggi è un altro giorno che può, lo ribadiamo, ambire anche a fare altri numeri, crescendo ancora, soprattutto nelle prossime settimane ( vedremo poi cosa accadrà con il rientro su Rai 2 di Bianca Guaccero e del suo Detto Fatto).

I DATI DI ASCOLTO: PRIMO RECORD STAGIONALE DI OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.676.000 spettatori pari al 12% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.182.000 spettatori con il 18.7%

Adesso l’obiettivo è arrivare a quota 2 milioni di spettatori? Accadrà? Staremo a vedere!