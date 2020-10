Federico Quaranta da Antonella Clerici: “Non ho mai smesso di essere al tuo fianco” (Foto)

Un altro amico in collegamento oggi con E’ sempre mezzogiorno ed è Federico Quaranta a seguire con Antonella Clerici la prima ricetta di oggi (foto). Quaranta impegnato con il suo Linea Verde Tour sarà presto nello studio di E’ sempre mezzogiorno ma anche a distanza l’affetto e la stima che lega i due conduttori sono evidenti. Un gran sorriso da parte di entrambi e basta al pubblico per ricordarli insieme a La prova del cuoco. “Non ho mai smesso di essere al tuo fianco Antonella” è la conferma di Federico Quaranta, non è la prima volta che sostiene Antonella e si schiera dalla sua parte, anche per lui in tv non è sempre stato tutto semplice. Mentre zia Cri cucina le pappardelle con la zucca e la pancetta il primo piano del conduttore riempie lo schermo.

FEDERICO QUARANTA RACCONTA DI SUA FIGLIA PEDRA

“Anto, la mia bambina Pedra che ha quasi 2 anni ti guarda ogni giorno e canta la canzone” è dolcissimo Federico mentre racconta di sua figlia che ogni giorno segue E’ sempre mezzogiorno e canticchia la sigla. Anche sulla sua bimba ha un ricordo che lo lega alla conduttrice. “Ti ricordi? E’ nata quando eravamo nel pieno della nostra trasmissione. Sempre insieme io e te”.

Federico Quaranta continua a ripeterlo, è evidente che voglia sottolinearlo perché è la realtà e perché è emozionato davvero e non solo per i tanti ricordi che li legano ma anche per il presente che oggi è di grande soddisfazione, come un tempo.

Sono tanti gli amici di Antonella Clerici che ogni giorni si collegano con la sua cucina di E’ sempre mezzogiorno: Carlo Conti, Amadeus e Giovanna Civitillo, Elisa Isoardi e tanti altri. Tutti li vedremo prima o poi nello studio di E’ sempre mezzogiorno.