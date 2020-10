Verissimo, gli ospiti del 16 ottobre 2020 da Eva Grimaldi a Demet Özdemir

Quali saranno gli ospiti di Verissimo del 16 ottobre 2020? Una nuova puntata per Silvia Toffanin e le anticipazioni di Verissimo annunciano i nomi di Eva Grimaldi e Demet Özdemir ma non saranno le uniche protagoniste del sabato pomeriggio di Canale 5. Appuntamento come sempre alle 16 nello studio di Silvia Toffanin, purtroppo ancora privo di pubblico e con tutte le distanze necessarie. Eva Grimaldi è tra le ospiti più attese, dopo il coming out di Gabriel Garko tocca all’attrice dire la verità ma sarà molto simile a quella già anticipata dal suo ex compagno. Hanno finto sempre negli 8 anni di convivenza? Il loro legame è stato speciale e domani Eva Grimaldi ci dirà di più. Attesa anche Demet Özdemir che nella ormai famosa serie Daydreamer interpreta Sanem Aydin. Dopo Can Yaman anche lei rivelerà qualcosa del suo personaggio ma anche della sua vita.

LE ANTICIPAZIONI DI VERISSIMO 16 OTTOBRE 2020

A Verissimo tra gli ospiti torna di nuovo Gerry Scotti, come già anticipato dal conduttore, ma questa volta sarà in coppia con Rudy Zerbi, ovviamente direttamente da Tu si que vales.

Per promuovere la sua autobiografia il racconto di vita di Federica Panicucci. E’ questa la bella sorpresa che aveva annunciato ai fan. Tra qualche giorno sarà in libreria Il coraggio di essere felici, ma domani la Panicucci sarà a Verissimo.

Non è finita si continua a parlare d’amore con gli ospiti di Verissimo e ci saranno anche Manila Nazzato e Lorenzo Amoruso. Chissà se sono pronti per annunciare la data del matrimonio. Magari visto il triste periodo è probabile aspetteranno tempi migliori per scegliere la data. Intanto, è arrivato l’atteso anello di fidanzamento e Manila è al settimo cielo.