Litigio a Uomini e Donne tra Gemma e Tina. La Galgani lascia per sempre?

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano quello che è successo nelle due puntate che sono state registrate sabato e domenica. Ormai avrete capito che le registrazioni del programma di Canale 5 si concentrano in questi due giorni della settimana e vengono poi spalmate per 5 giorni nel pomeriggio della rete. Che cosa è successo quindi questo fine settimane? Le anticipazioni clamorose riguardano la registrazione di domenica, per cui dovremmo vedere quello di cui vi parliamo, forse venerdì pomeriggio! Protagoniste ancora una volta, di una fortissima discussione, Gemma Galgani e Tina Cipollari.

La puntata è iniziata nel peggiore dei modi per Gemma che a quanto pare, ha visto sfumare il suo sogno di un nuovo amore al fianco di Biagio. Tra di loro le cose non sono andate benissimo…E quindi l’umore della dama torinese non era proprio al massimo. Le critiche di Tina non sono mancate, come succede sempre del resto. Ma questa volta c’è stato dell’altro. Un litigio così forte che avrebbe portato Gemma a lasciare lo studio, dicendo anche di non voler più tornare ( qualche puntata fa stessa cosa era stata fatta da Aurora che però poi era rientrata nello studio di Canale 5).

GEMMA GALGANI E INA CIPOLLARI LITE SHOCK: ECCO COSA E’ SUCCESSO

Le anticipazioni arrivano dal Vicolo delle News che come sempre, racconta nel dettaglio quanto accade nello studio di Canale 5. Concentriamoci quindi sulla litigata che ha visto Gemma Galgani e Tina protagoniste:

Scende per lui una nuova ragazza Evelin, si presenta dicendo di essere una pescivendola, da qui si apre un battibecco fra Tina e Gemma. Quest’ultima le dice che Tina si intende di “pesci“. Tina si infuria, tant’è vero che durante il ballo si avvicina a Gemma dicendole delle cose irripetibili, di conseguenza Gemma esce di corsa dallo studio e rientrerà poco dopo disperata in lacrime dicendo a Maria che non sopporta più questa situazione e poi se ne andrà dallo studio fino a fine puntata.

Pochi dettagli ma sufficienti per farci capire che nelle prossime puntate di Uomini e Donne ancora una volta ne vedremo delle belle. Ma dubitiamo che Gemma possa decidere di lasciare il programma, visto che tra l’altro ormai vive anche a Roma…