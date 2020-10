Due programmi Rai a rischio quarantena: 7 positivi in via Teulada

E’ difficile andare in onda tutti i giorni in diretta, è difficile provare a fare informazione cercando di rispettare tutte le norme. E nonostante le tante attenzioni che ci si mettono, tra studi televisivi e vita familiare, il contagio può arrivare. E’ successo negli studi di Otto e Mezzo, con Lilli Gruber costretta a condurre il suo programma da casa, per via del contagio di un suo collaboratore, per preservare tutta la squadra. E sarebbe successo, stando a quanto riferisce Dagospia, anche in Rai. Al momento quelle che si leggono sul sito di D’Agostino sono delle indiscrezioni che nelle prossime ore potrebbero essere confermate o smentite, anche perchè si rischia, di far saltare due programmi dal day time. Ci sarebbero infatti 7 positivi, tra operatori e collaboratori, nello studio 3 di Via Teulada dove, come saprete, vanno in onda in diretta Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.

La Rai quindi starebbe valutando la decisione da prendere. Tutto dipenderà dai protocolli e da quello che è successo realmente in questi giorni. Se i due conduttori fossero entrati in contatto con queste persone, si tratterebbe dell’ipotesi peggiore, visto che a quel punto, dovrebbero andare in quarantena, almeno per qualche giorno, in attesa di fare i tamponi. Questo significherebbe avere due fasce orarie vuote, per quello che riguarda la diretta. Il discorso è chiaramente complesso, soprattutto perchè al momento non si conosce la tracciatura dei contatti, ed essendo queste indiscrezioni, ci si deve limitare a immaginare possibili scenari.

LA BOMBA DI DAGOSPIA: A RISCHIO DUE PROGRAMMI DI RAI 1 CAUSA COVID 19?

La notizia è stata diffusa pochi minuti fa da Dagospia:

FLASH! CI SAREBBERO 7 POSITIVI (TRA TECNICI E COLLABORATORI) ALLO STUDIO TRE DI VIA TEULADA, DA DOVE VANNO IN ONDA “OGGI È UN ALTRO GIORNO” DELLA BORTONE E “LA VITA IN DIRETTA” DI MATANO – LA TASK FORCE RAI STA CERCANDO DI CAPIRE SE DARE IL VIA LIBERA ALLA MESSA IN ONDA DEI PROGRAMMI O SOSPENDERE LE ATTIVITÀ DELLO STUDIO E METTERE TUTTI IN QUARANTENA

Probabilmente nelle prossime ore ci saranno dei comunicati stampa ufficiali. Questa mattina sono andati regolarmente in onda Uno Mattina e Storie Italiane che vanno però in onda dal Centro di produzione Rai di Saxa Rubra.