Il covid 19 cambia la tv: Lilli Gruber condurrà Otto e Mezzo da casa sua

Non è la prima volta che un conduttore si mostra da casa nel periodo della pandemia. E’ successo nei mesi passati, quando i giornalisti di SkyTg24 avevano condotto alcune rubriche e il Tg da casa. E da questa sera succederà anche su La7. Come anticipa Davidemaggio.it infatti, dalla puntata del 19 ottobre 2020, Otto e Mezzo avrà un formato speciale! In che senso? Lilli Gruber condurrà il programma di La7 da casa sua. Purtroppo la seconda ondata di coronavirus in Italia è arrivata e ci si deve adeguare a quelli che sono i cambiamenti. Per evitare quindi rischi maggiori a causa di possibili contagi, La7 avrebbe quindi preso questa decisione.

OTTO E MEZZO IN ONDA IN FORMATO SPECIALE: LILLI GRUBER CONDUCE DA CASA

DavideMaggio.it anticipa quindi quello che dovremmo vedere stasera:

la Gruber in ’smartworking’ sarebbe legata a possibili contatti con persone contagiate avvenuti all’interno del centro di produzione di La7. Si tratta insomma di una scelta precauzionale per salvaguardare la conduttrice ed il suo gruppo di lavoro.

Marco Leardi nel suo articolo per DavideMaggio.it aggiunge anche che il pubblico potrebbe non accorgersene nel senso che si è cercato di ricreare anche uno studio virtuale:

a La7 stanno lavorando per ricreare un virtual studio che faccia sembrare la giornalista nella sua abituale postazione, come già era stato fatto in passato – ma in circostanze differenti – per Enrico Mentana. Quel che è certo è che la conduttrice non avrà accanto a sé gli ospiti, come accade di solito.

Non ci resta che aspettare la puntata di Otto e Mezzo in onda questa sera per cercare di capire se davvero alla fine Lilli Gruber ha deciso di andare in onda da casa sua. E come riuscirà anche a gestire i collegamenti perchè non sarà sicuramente semplice. Ma in questo periodo si sa, bisogna provare a fare tv in tutti i modi e quindi anche i collegamenti da casa sono ben accetti. Vedremo che cosa succederà!