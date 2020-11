Il messaggio di Beppe Fiorello alla signora di Mondello: “Stia attenta, la stanno usando e male”

Sul finire della sua intervista a Oggi è un altro a Beppe Fiorello viene chiesta una opinione sul video della signora di Mondello, la nota signora siciliana che ormai sembra diventata il simbolo dei negazionisti del Covid. Un video terribile, un altro, questa volta la signora è protagonista di una canzone con annesso “balletto” ovviamente sulla scia di quel tormentone che crea solo imbarazzo e che vorremmo nessuno guardasse o imitasse. Serena Bortone a Oggi è un altro giorno di certo non manda in onda quel video ma mostra solo alcuni attimi per fare capire a Beppe Fiorello di cosa si tratta. L’intuizione è immediata e Beppe Fiorello non si lascia sfuggire l’occasione di mandare un messaggio alla signora di Mondello e di conseguenza a chi ascolta.

BEPPE FIORELLO: “MI SPAVENTA MENO IL NEGAZIONISTA CHE SI VEDE”

E’ una figura nota anche a lui ma Beppe ha un’idea molto chiara: “Io di tutta la situazione l’ultima che giudicherei è proprio la signora che in questo momento è uno strumento dei media quindi telecamere e tutti intorno, voglio guardare quelli perché lei è sfruttata e la stanno sfruttando male”. Fiorello si rivolge alla signora guardando la telecamera: “Si fidi di me, mi permetto di dire che la stanno usando. Parli con la sua famiglia, si confronti perché penso che lei sia una persona più pura e buona ma stia attenta perché hanno bisogno di lei e di farle dire cose che magari nemmeno pensa”.

Non ha bisogno di aggiungere altro, per chi riesce a intendere il consiglio di Beppe Fiorello è chiaro. Conclude dicendo che a lui spaventa meno il negazionista che si vede, ovvio che ci sia invece chi si nasconde, chi con estrema superficialità non va oltre, chi sfrutta il momento in modo orribile.