Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli parlano del loro amore che non fa soffrire (Foto)

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli ospiti ieri sera di Daria Bignardi a L’Assedio, per la prima volta in coppia hanno parlato del loro amore, quello che non fa male. La Lucarelli di recente ha confidato della storia vissuta con un uomo che l’ha distrutta ma era lei a non capire quanto male le facesse tutto quel tormento assurdo, l’ha capito oggi che ringrazierebbe Lorenzo anche se finisse domani. Non è però stato così semplice per lui conquistarla: “Ero inevitabilmente spaventata dalla differenza d’età, per vanità non mi andava di essere la più vecchia della coppia ma superato questo strato della vicenda diciamo che inizialmente passavo gran parte della giornata senza che Lorenzo esistesse”. Lui studiava all’università e Selvaggia Lucarelli aveva un figlio da accompagnare a scuola, il lavoro. Loro così diversi e così simili. Lorenzo Biagiarelli con l’incoscienza dei suoi 25 anni e lo confida oggi che continua a vivere un amore consapevole con la sua Selvaggia.

SELVAGGIA LUCARELLI E LORENZO BIAGIARELLI: UN AMORE GENTILE CHE FA STARE BENE



Daria Bignardi pone l’accento sulla storia d’amore che Selvaggia Lucarelli ha vissuto prima di Lorenzo, un amore che l’ha distrutta, le ha fatto molto male. Selvaggia sa che in qualsiasi modo andrà con Lorenzo conserverà la bellezza di questi cinque anni vissuti insieme. Anche tra loro ci sono stati momenti difficili ma con lui ha abbassato le difese quando c’è stato il pericolo di perderlo.

“Ho pensato che potevamo funzionare, che avevo attraversato molte cose e secondo me c’erano indizi che mi facevano pensare che con tutti i problemi del caso la nostra storia poteva funzionare e funziona bene”.

E’ Biagiarelli a commentare quell’uomo che ha fatto parte del passato della sua compagna: “Credo sia un co***one quell’uomo per cui si strappava i capelli” ma ammette che in mood vigliacco qualche volta ha usato quella storia per dirle che con lui non aveva niente di cui lamentarsi visto il precedente. Oggi sa che ha sbagliato ma ha dovuto ascoltare il racconto di Selvaggia così sincero e doloroso.