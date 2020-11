Mietta dice no al matrimonio, ma chi è il suo fidanzato? (Foto)

Non si è mai sposata Mietta e non ha mai desiderato l’abito bianco soprattutto adesso che nonostante abbia un fidanzato a cui è molto legata ha avuto altri grandi amori (Foto). Nella sua vita c’è stato il papà di suo figlio Francesco e un’altra storia importante durata tanti anni, ma chi è oggi il fidanzato di Mietta? La cantante che è apparsa in gran forma nella puntata di Oggi è un altro giorno è ermetica, non si lascia sfuggire nulla, se non qualche dettaglio che rende tutti ancora più curiosi. “C’è una storia in costruzione da poco tempo con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita” ma Mietta rivela davvero poco del suo nuovo compagno. Lui non è di Milano e non fa parte del suo mondo, quindi non è nel mondo della musica e immaginiamo non è in generale nel mondo dello spettacolo. E’ molto riservato e rispetta il suo desiderio di non volere apparire ma è felice e si vede: “Abbiamo molte affinità” e non le dispiace che appartengano a due mondi diversi.

SERENA BORTONE AUGURA A MIETTA IL MATRIMONIO

Scherza la Bortone, ma continua ad augurare a Mietta un bel matrimonio; invece la cantante preferisce parlare di musica, spaventata da eventuali nozze. L’amore più grande per lei è ovviamente suo figlio, Francesco; con lui ha un rapporto davvero speciale, pieno di coccole.

Forse è la separazione, il divorzio vissuto dai suoi genitori che la blocca, che non le ha mai fatto desiderare i fiori d’arancio, quel legame scritto e voluto fino in fondo. Ha sofferto molto da ragazzina, ricorda che per un anno non ne ha parlato con nessuno, nemmeno con gli amici o a scuola; un professore capì che c’era qualcosa che non andava e lo chiese a sua madre.