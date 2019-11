Mietta a Vieni da me festeggia un compleanno importante e il regalo più bello è di suo fratello (Foto)

A Vieni da me Daniela Miglietta, per tutti è Mietta e quando c’è lei in tv non si può non ricordare il brano Vattene amore che lei difende perché se una canzone piace tanto al pubblico e resta negli anni perché continuare a essere ascoltata non c’è da dire niente (foto). Raccontando del suo passato alla fine si scopre che ha appena compiuto 50 anni, un compleanno importante e tra i ricordi non può mancare la sua famiglia, i genitori separati, il ricordo di tanto tempo fa del suo papà alla Corrida e il messaggio del fratello che la commuove più di tutto. Una simpatica sorpresa per Mietta che ha potuto ascoltare l’esibizione di suo padre Vincenzo Miglietta durante la Corrida in radio, era il 1979 e il conduttore era il grande Corrado. Quando i suoi genitori si sono separati aveva 12 anni e si vergognava, per due anni non l’ha detto a nessuno dei suoi amici, era imbarazzante perché non erano molto le coppie divorziate in quegli anni. Suo padre si è rifatto una famiglia, la sua è una famiglia allargata e con tutti ha ottimi rapporti ma non nasconde le difficoltà di quando era ragazzina. C’è tanto da raccontare di Mietta che non è solo cantante, ha anche recitato così come ha doppiato il film d’animazione Il gobbo di Notre Dame.

MIETTA SI COMMUOVE ASCOLTANDO IL MESSAGGIO DEL FRATELLO VALERIO

Una foto di suo fratello e appare Valerio in un videomessaggio che emoziona la cantante. Lui ricorda quando erano bambini e Mietta lo difendeva dai bulli. Da 21 anni sono insieme sul palco e mentre Valerio confida che è un onore enorme lei si commuove lei si copre il volto emozionata.





“Mi avete fatto un regalo enorme” dice mentre trattiene le lacrime e poi racconta di suo figlio Francesco Francesco che crede sia una mamma fatina che ha rinunciato ai poteri per potere realizzare il desiderio di avere lui. 50 anni e non li dimostra davvero la cantante ma ricordando i suoi successi di tempo ne è passato tanto.