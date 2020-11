Alessandra Mussolini potrebbe ballare con Samuel Peron? Milly Carlucci pensa ad altro (Foto)

E’ ancora tutto da decidere per Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle e mentre a Storie Italiane si ipotizza il ritorno di Samuel Peron in pista, Milly Carlucci non sembra convinta (foto). Fonts è fuori gioco, il maestro di danza di Alessandra Mussolini è positivo al covid, non potrà ballare con la sua allieva, la finale è a rischio anche per lei. La Mussolini continua a risultare negativa, per precauzione massina resta ancora fuori dagli studi Rai ma per lei la preoccupazione è elevata. Alessandra non ha solo paura per il lavoro, per la finale di Ballando con le Stelle che potrebbe saltare del tutto, ma è ovviamente anche preoccupata per la sua salute e quella della sua famiglia. “Il problema grosso è che lei adesso è molto scoraggiata e non voglio dire che voglia abbandonare ma è sicuramente provata da questa vicenda” spiega Milly Carlucci in collegamento telefonico con Storie Italiane.

SAMUEL PERON PRONTO PER LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE?

“Siamo come una famiglia” ricorda la conduttrice dello show del sabato sera, ribadendo che faranno di tutto per risolvere questo problema e stringersi intorno alla Mussolini. Il desiderio è che sabato prossima sia una vera festa per tutti e che ci sia con gli altri in pista anche lei, ma come si può risolvere tutto questo?