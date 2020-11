Il covid uccide anche una dama del trono over di Uomini e Donne: addio Maria

Sono state oltre 800 le persone morte ieri a causa del covid 19. Un dato che purtroppo, dopo tutti questi mesi, leggiamo, pensandoci ma poi in qualche modo, guardiamo avanti, con la speranza che tutto questo possa finire il prima possibile. Dietro quei numeri ci sono persone e ci sono famiglie. Una delle famiglie che sta soffrendo per la perdita di una persona cara è quella di Maria, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Anche lei purtroppo non ce l’ha fatta ed è stata uccisa da questo virus maledetto. Ricordiamoci sempre che in quei numeri ci sono le storie di chi ha lottato da solo in ospedale senza ricevere il saluto di un parente, di chi in ospedale non c’è mai arrivato. Non lo dimentichiamo ogni volta che pensiamo che indossare una mascherina sia un sacrificio.

Maria S era stata protagonista delle puntate di Uomini e Donne alle quali aveva partecipato, anche per i suoi modi di fare con i corteggiatori che erano arrivati in studio per lei.

UOMINI E DONNE ADDIO A MARIA UCCISA DAL COVID 19

A dare la notizia della morte di Maria, ricoverata in ospedale a Catania, è stata Anna Tedesco, altra ex protagonista del trono over di Uomini e Donne.

“Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria” ha scritto Anna nelle sue storie sui social.

Maria aveva partecipato alla stagione 2014/2015 conquistando subito il cuore dei telespettatori per la sua travolgente simpatia. Anche Tina Cipollari, nelle puntate a seguire, la ricordò più volte realizzandone un’imitazione perché la signora era sicuramente un “personaggio”. Indimenticabile il suo monito a uno dei corteggiatori che la offese: “Vergogna, mettiti in ginocchio!”. Tutte immagini che si sa, il web non cancella e che oggi, con la notizia della sua morte, tornano prepotenti. Ma è bene ricordarla così, con il sorriso, con quella grinta che aveva mostrato nello studio di Canale 5.

Ricordiamola così, proprio con un video che ce la mostra cazzuta più che mai, nello studio di Uomini e Donne Ciao Maria S. e grazie per tutti i momenti iconici che ci hai regalato nel corso del tuo Trono Over, in particolare questo:#uominiedonne pic.twitter.com/bXobUTfwzf — marvin (@sirwhitfield) November 24, 2020

A uccidere Maria, debilitata a causa del coronavirus, un aneurisma cerebrale.