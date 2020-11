Grandi Manovre in casa Mediaset: il GF VIP 5 torna al venerdì, la nuova programmazione

Da giorni si mormora, dopo gli ascolti incassati venerdì sera da Il silenzio dell’acqua, di un possibile ritorno del Grande Fratello VIP 5 e la cosa sembra essere ormai cosa certa. La decisione di Mediaset di far tornare il reality alla prima serata di venerdì per un faccia a faccia con The Voice Senior, ha innescato una serie domino di effetti che hanno causato un vero e proprio stravolgimento del palinsesto di Canale 5 per la prima serata.

Davvero difficile comprendere che cosa Mediaset si aspettasse da Il silenzio dell’acqua che già alla sua prima stagione non aveva brillato per ascolti, nonostante portasse in scena un ottimo prodotto. Abbiamo speso fiumi i parole per provare a spiegare lo strano fenomeno delle fiction di Canale 5, quelle mandate in onda negli ultimi due anni ( dal Processo a Non mentire passando per Oltre la soglia) che sono dei prodotti eccellenti, che in Rai avrebbero fatto milioni di ascolti e che invece il pubblico di Mediaset, continua a bocciare. E i risultati di questa seconda stagione de Il silenzio dell’acqua non sono che la dimostrazione di un ritorno tiepidissimo delle fiction su Canale 5 ( in Rai, anche le meno pubblicizzate e interessanti, come ad esempio Vite in fuga in onda proprio in questi giorni, sono capaci di incassare una media di 4 milioni di spettatori, numeri lontanissimi da quelli registrati su Canale 5). E così Mediaset continua a fare quello che fa ormai da anni: correre ai ripari e anestetizzare il tutto con i soliti titoli ( tra l’altro non è che il GF VIP stia facendo il 30 % di share, per dire…).

Come cambia quindi il palinsesto di questa settimana su Canale 5? Scopriamolo insieme.

COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 A DICEMBRE 2020

Lunedì Sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 5 che torna, a dispetto di quanto si era detto, con un doppio appuntamento settimanale al venerdì sera. Questo significa che Il silenzio dell’acqua passa invece al mercoledì sera. E questo provoca un ennesimo cambiamento, e chissà come la prenderanno i vipponi, convinti che sarebbero andati in onda al sabato sera!

All together now, che pure non brilla per ascolti ma fa meglio della passata edizione, passa clamorosamente al sabato sera, in attesa delle nuove puntate di C’è posta per te in arrivo dopo l’epifania a gennaio. Niente GF VIP 5 al sabato sera quindi, ma una promozione per Michelle Hunziker e per la sua squadra.

Questi dovrebbero essere i cambiamenti che Alfonso Signorini tra l’altro dovrà comunicare anche ai vipponi questa sera, convinti di andare in onda una sola volta alla settimana. Facciamo notare che al momento la guida Tv ufficiale Mediaset non ha ancora apportato nessuna modifica alla programmazione di questa settimana.