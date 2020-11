IL GF VIP 5 si sposa al sabato sera: i vipponi onorati, resteranno in casa?

Come vi abbiamo raccontato ieri pomeriggio, intorno alle 18,30 del 27 novembre 2020, Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 per dare delle comunicazioni ai vipponi. Ha spiegato loro che non ci sarebbe stata la puntata del venerdì sera, assicurando però che il successo che stanno ottenendo fuori, non ha precedenti ( se lo dice Signorini, ci fidiamo). E per dimostrare questa tesi, ha annunciato ai concorrenti che il Grande Fratello VIP 5 si sposterà al sabato sera. E chiaramente, questa notizia, ha stupito tutti i vipponi che nel corso della serata, in particolare durante la fase aperitivo e dopo la visione del film, hanno commentato la cosa. Tra i più entusiasti di questa notizia, Elisabetta Gregoraci che dice che questa collocazione al sabato sera è qualcosa di molto importante. I suoi occhi si sono illuminati così tanto che il pubblico ha iniziato a credere che i vipponi potrebbero quindi decidere di restare in casa anche a Natale ( nonostante in questi giorni abbiano dimostrato di avere intenzione di andare via).

IL GRANDE FRATELLO VIP 5 SI SPOSTA AL SABATO SERA

Ecco bisogna fare però delle precisazioni: il Grande Fratello VIP 5 si sposta al sabato sera solo per qualche settimana, dovrebbe infatti andare in onda tra il 12 dicembre e il 10 gennaio. Infatti dopo le feste di Natale chiaramente, andrà in onda al sabato sera C’è posta per te. Ma questo i vipponi non lo possono immaginare e continuano a credere che gli ascolti siano così eccellenti da meritare una promozione al sabato sera. E pensare che Alfonso Signorini ha chiesto anche a Giulia e a Selvaggia di confermare quanto il programma abbia successo fuori ( e le concorrenti non si sono azzardate a dire nulla in merito). Ma va bene così, siamo ormai abituati ai proclami…

Va detto che Alfonso Signorini, ha tutto un modo suo di partecipare a questo gioco, complice anche il fatto che siano delle edizioni particolari, con l’incubo covid 19. Entra in casa, parla con i vipponi e li lunsinga persino troppo, forse davvero troppo. Ma evidentemente crede tanto in questo cast. E farebbe bene, perchè infatti il problema non è il cast, che è pazzesco, ma come le puntate vengono costruite e quello che gli autori decidono di mandare in onda, tra clip, servizi e sorprese.

Tornando a noi, il fatto che il GF vada in onda al sabato sera, cambierà le cose? Elisabetta Gregoraci ha già detto in diverse occasioni che lascerà la casa prima di Natale; lo stesso è stato il discorso fatto da Francesco Oppini. Anche Enock sembra deciso ad andare via. In bilico Stefania Orlando, molto confusa negli ultimi giorni, oltre che particolarmente nervosa.

Gli altri concorrenti hanno già deciso di restare. Per cui non ci resta che attendere le prossime puntate del GF VIP 5 per capire se questa novità cambierà anche il destino dei concorrenti. La Gregoraci ha fatto notare ai compagni che “il sabato sera è tanta roba” per cui vedremo, dobbiamo solo attendere!