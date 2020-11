Alfonso Signorini entra nella casa del GF VIP 5: i concorrenti gradiscono, il pubblico meno

I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si aspettavano la puntata in diretta oggi 27 novembre 2020 ma invece pochi minuti fa hanno saputo che si tornerà in onda lunedì sera! A dare la notizia ci ha pensato direttamente Alfonso Signorini che è entrato proprio nella casa del GF VIP, diviso dal vetro del cucurio. Il conduttore ha cercato anche di dare un incoraggiamento a tutti i concorrenti, invitandoli ad andare avanti nel loro percorso, senza perdere di vista il grande successo che il reality c’è all’esterno ( enfatizzando per l’ennesima volta un successo che è completamente in linea con le edizioni passate, nulla di più. Anzi considerati gli eventi dell’ultimo periodo, si parla anche poco di quello che accade in casa). Il conduttore ha parlato con tutti i concorrenti, uno per uno, per cercare anche di capire che cosa stanno provando a due mesi di distanza dall’inizio.

ALFONSO SIGNORINI ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

A loro volta tutti i ragazzi e le ragazze hanno ringraziato Alfonso Signorini perchè ha creduto in loro. Tante belle parole da parte di Signorini per Andrea Zelletta, per Francesco Oppini, per Dayane e ovviamente anche per Elisabetta Gregoraci che a sua volta lo ha ringraziato per aver dato la possibilità di mostrare una faccia diversa, un lato sconosciuto al grande pubblico. In questo siparietto di cui avremmo anche fatto a meno, sono venute fuori delle battutacce oscene, come quelle di Pierpaolo Pretelli che a proposito di paletti messi dalla Gregoraci, ha detto che il suo da 70 giorni è bel alzato…Ottimo insomma…

“C’è il meglio qui, con tutto il rispetto per chi se ne è andato” ha detto Signorini.

Mentre i concorrenti hanno gradito questo siparietto parecchio trash, il pubblico che stava guardando la diretta ha trovato il tutto molto discutibile. Per non parlare del fatto che Signorini ha continuato a far credere ai ragazzi fino all’ultimo che ci sarebbe stata la puntata; non solo, ha continuato a ribadire di questo strepitoso successo che il GF VIP avrebbe, a suo dire. Ma anche in questo caso, come si suol dire, niente di nuovo sotto il sole.

Il conduttore ha poi chiesto ai concorrenti di godersi il momento, di costruire anche perchè fuori, non è possibile neppure dare un abbraccio a una persona cara, mentre loro in casa sono fortunatissimi nel poterlo fare.

Tra un brindisi e l’altro è continuato questo incontro che sembrava ricordare i colloqui al liceo, gli incontri scuola famiglia con Signorini un po’ preside un po’ docente e i concorrenti alunni pronti a ritirare la pagella.

C’è stato poi il momento busta gialla letta da Tommaso Zorzi, una bellissima sorpresa per i ragazzi che potranno vedere un film per la serata cinema! Non solo, i ragazzi sono anche felicissimi per un’altra notizia che li ha riempiti di orgoglio: il GF VIP 5 andrà in onda al sabato sera. Succederà dal 12 dicembre per 4 puntate. A gennaio infatti arriverà C’è posta per te e il GF VIP tornerà nella sua classica collocazione.