Al Grande Fratello VIP 5 la grande “bugia” di Alfonso Signorini

Andremo avanti perchè ce lo chiede il pubblico, perchè siete amatissimi fuori dalla casa, perchè la gente ha bisogno di compagnia, perchè tutti vogliono vedervi ancora e ancora…Di fronte a queste parole pronunciate da Alfonso Signorini, ci si aspetterebbe che un reality facesse il 30% di share e oltre 5 milioni di spettatori fissi a puntata, proprio perchè la gente è chiusa in casa soprattutto la sera. E invece il Grande Fratello VIP 5 incassa ascolti piuttosto tiepidi. Probabilmente farà meglio nelle prossime puntate, visto il freddo, viste le probabilità di stare in casa senza poter fare praticamente nulla dopo le 18. Ma perchè far credere ai vipponi che il pubblico fuori, li acclama come se fossero degli eroi? Niente di più falso. Il Grande Fratello VIP è seguito nè più nè meno di altri programmi e questa edizione, non brilla per ascolti. Sui social è vero, c’è un grande interesse per il reality di Canale 5 ma da qui a far credere a tutti i concorrenti che c’è stato una sorta di referendum popolare per prolungare il programma….Come si suol dire in questi casi “anche meno”. Alfonso Signorini e la sua grande bugia: pur di cercare di far restare i concorrenti in casa fino a febbraio ha fatto credere loro che sia indispensabile per il lavoro di tutti andare avanti.

LA GRANDE BUGIA DI ALFONSO SIGNORINI PER I VIPPONI DEL GF VIP 5

Ma il reality continuerà con o senza di loro, visto che sono pronti a entrare nella casa altri 9 concorrenti. Se fossero stati così amati e imprescindibili, si sarebbe andato avanti solo con loro e invece…Tra due settimane inizieranno alla spicciolata a entrare altri concorrenti.

Non solo: Signorini ha anche parlato di tutti i programmi che seguono il GF, senza però ricordare che Pomeriggio 5 e Mattino 5, come anche Domenica Live e Live-Non è la d’urso, durante il periodo natalizio non andranno in onda ( a meno che non ci siano clamorosi colpi di scena). Ma in generale le vacanze arriveranno per tutti, anche considerato il fatto che lavorare in queste condizioni è difficile e ci vuole di certo del riposo per chi sta davanti e dietro le telecamere.

Il motivo dell’allungamento del reality è solo uno ( e visto che Tvblog ne aveva parlato più di un mese fa nulla ha a che fare con il successo di questi VIP in casa). Si continua perchè il GF grazie alla reclusione dei VIP è un investimento sicuro per la rete che può contare quindi sul reality e avere coperto uno o due giorni della settimana, all’occorrenza. Costi ridotti ma allo stesso tempo anche la possibilità di avere un programma senza troppe difficoltà e senza dover fare ennemila test, ennemila tamponi giornalieri ( pensiamo ad esempio a produzioni come Mattino 5, Pomeriggio 5, Le Iene, Uomini e Donne in costante monitoraggio). Con o senza questi vipponi, il programma quindi andrà in onda perchè ci sono altri concorrenti pronti a entrare in casa, e vivere solo due mesi e mezzo tra le mura di Cinecittà, e non 4 come dovrebbero fare gli altri. Questo darebbe modo comunque a tutti di lavorare, a chi sta dietro e davanti alle telecamere.

Ecco quindi perchè non dire ai vipponi il vero motivo di questo prolungamento e illuderli di qualcosa che non esiste? Mistero…