Il GF VIP 5 si allunga i concorrenti possono decidere cosa fare: chi continua e chi lascia

Finalmente nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri, 23 novembre 2020, i concorrenti di questa edizioni hanno scoperto che siamo ben lontani dalla finale prevista per il 4 dicembre, come da contratto. Il reality di Canale 5 si allunga e andrà in onda fino all’8 febbraio 2021. Una notizia che ha scioccato i vipponi. Le reazioni sono state diverse. In un primo momento i ragazzi non ci credevano. Pensavano che Signorini stesse scherzando, che il reality si prolungasse solo per altre puntate. Giacomo Urtis e Giulia Salemi hanno cercato di spiegare ai vipponi che era tutto vero. La più colpita da questa notizia, come immaginavamo, è stata Elisabetta Gregoraci ( sarebbe successo lo stesso ad esempio a Matilde Brandi, se fosse stata in casa); quando hai un figlio con il quale condividi praticamente tutto, pensare di stargli lontano nelle feste di Natale o per 5 mesi, è davvero difficile. Non ci aspettavamo una crisi di Dayane ad esempio, semplicemente perchè lei è abituata per lavoro a lasciare spesso sua figlia ai nonni, che hanno cresciuto la piccola Sofia. Questo non è un mistero, per cui non stiamo rivelando nulla di nuovo. Certo riflettendoci nelle prossime ore, probabilmente anche la Mello entrerà in crisi. Un altro concorrente che non ha preso affatto bene la notizia è stato Francesco Oppini, anche sua madre Alba del resto si aspettava la sua reazione…

Ci auspicavamo che i concorrenti avrebbero potuto scegliere se restare o meno, senza pensare alle penali da pagare e dalle parole di Signorini si è ben capito che sarà così. Avranno modo di valutare se restare oppure andare avanti e probabilmente lo dovranno comunicare entro i primi di dicembre.

GRANDE FRATELLO VIP 5 SI ALLUNGA: CHI RESTA E CHI LASCIA?

Proviamo a immaginare cosa potrebbe succedere. Elisabetta Gregoraci ha già detto in modo chiaro che lei non andrà avanti, al momento sembra essere la più decisa in merito. Lo stesso ha fatto Francesco Oppini che ha una azienda da portare avanti e sa che i suoi collaboratori potrebbero non farcela più. E’ una questione di responsabilità per lui. Anche Stefania Orlando in un primo momento sembrava basita ma poi si è detta pronta a continuare, almeno lo ha detto ad Alfonso Signorini in confessionale. Sembra voler parlare con suo marito e suo fratello prima di decidere il da farsi.

Indecisa sul da farsi è invece Rosalinda che ha detto di voler prima sentire Giuliano visto che ha visto in video solo i suoi genitori. Chi invece certamente resterà è Andrea Zelletta che ha ribadito che questa potrebbe essere la sua occasione ( aggiungiamoci anche il fatto che fuori il lavoro, purtroppo, scarseggerebbe).

Dayane Mello ha riflettuto, come dicevamo in precedenza, e ha ribadito che anche lei sente moltissimo la mancanza di sua figlia e che quindi lascerà. Dello stesso avviso anche Enock che si dice anche scarico per tutto quello che c’è stato in queste settimane e visto che di certo entreranno nuovi concorrenti non pensa di andare avanti. Tommaso Zorzi è rimasto molto colpito dalla notizia data e sembrava averla presa malissimo. Ma non si è espresso molto in merito. Lo stesso ha fatto Maria Teresa Ruta che al momento non si è sbilanciata. Sembra invece voler restare Pierpaolo Pretelli, anche se lo shock c’è stato anche per lui.

Fatte queste premesse la nostra sensazione è che l’unica che davvero andrà via è Elisabetta Gregoraci. La sua reazione è stata devastante. Ha pianto per tutta la durata della puntate a anche dopo.