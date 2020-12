Il messaggio di Mara Venier per Antonella Clerici: “Sono felice per te amica mia” (Foto)

In pochi avrbebero scommesso su un successo così grande di The Voice Senior e la prima ad essere felice per Antonella Clerici è Mara Venier (foto). Stasera andrà in onda in diretta la finale di The Voice Senior, una puntata anche più attesa delle precedenti, proprio perché si attendono altre emozioni. Sarà il pubblico da casa a votare il vincitore della prima edizione di The Voice Senior e mentre i protagonisti sono impegnati con le prove parte della giuria è in collegamento con Domenica In. Assenti Jasmine Carrisi e Loredana Bert, forse entrambe per il make up ma Antonella Clerici non c’è perché in disparte, perché in questo successo resta un passo indietro, come la sua conduzione di The Voice Senior. La vittoria però dipende molto da lei, gli ascolti tv registrati dal suo talent sono frutto di scelte giuste. Hanno vinto tutti, ha sottolineato Gigi D’Alessio ma Mara Venier riserva alla sua amica e collega il messaggio più bello.

GIGI D’ALESSIO: “CON THE VOICE SENIOR HANNO VINTO TUTTI”

“Ha vinto The Voice Senior, ha vinto il format, la giuria, ha vinto soprattutto Antonella Clerici, Rai 1, gli addetti alle luci, tutti” Gigi D’Alessio non riesce a nominare tutti ma lo farebbe volentieri perché il successo del talent over 60 è di squadra.

Ne è felice Mara Venier ma l’entusiasmo è soprattutto nei confronti della conduttrice con cui ha condiviso più di un palco e anche qualche storica litigata. “Sono molto felice per la mia amica Antonella, per voi e il programma ma soprattutto per Antonella che tornava da un periodo non eccellente. Sono felice per te, ti voglio bene e ti mando un bacio”.

“Noi stasera siamo solo spettatori perché voterà il pubblico da casa” ha concluso Gigi D’Alessio dando appuntamento a questa sera su Rai 1 per la finale in diretta.