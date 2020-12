La giuria di The Voice Senior a Domenica IN: assenti Jasmine Carrisi e Loredana Bertè

Stasera su Rai 1 andrà in onda la finale di The Voice Senior e la giuria in collegamento durante le ultime prove è ospite di Domenica In. Grandi assenti Loredana Bertè e Jasmine Carrisi e Mara Venier fa subito notare il dispiacere per l’assenza della figlia di Al Bano. In realtà mancano entrambe le donne della giuria. “Tu conosci il mondo delle donne…Io ho fatto di tutto per farla venire qua ma non era ancora truccata e non c’è stato niente da fare” ha confidato Al Bano spiegando a Mara Venier il perché dell’assenza di sua figlia. Evidentemente la Bertè era assente per lo stesso motivo. Stasera c’è la finale, The Voice Senior sarà in diretta e per il trucco c’è ancora tempo. Non mancano però i complimenti alla piccola del gruppo, anche se assente. “Ha sorpreso positivamente” anche me ed esce fuori il suo orgoglio di padre che ha già spiegato che il programma di Antonella Clerici è stato davvero un modo per lui di fare per la prima volta qualcosa di importante con sua figlia ed è felice di averlo fatto.

IL SUCCESSO DI THE VOICE SENIOR

“Ha vinto un signore che con 2 metri di altezza e il suo peso ha ancora il coraggio di farsi chiamare Clementino” commenta Al Bano Carrisi che dà al rapper gran parte del merito della riuscita di The Voice Senior. E non c’è dubbio che Clementino abbia davvero dato molto al talent over 60 con le sue battute, la leggerezza, la spontaneità. E’ uscita fuori la sua capacità di fare intrattenimento, dovuta molto al suo passato nei villaggi turistici, un po’ come Fiorello dal quale ha ricevuto molti complimenti.

“A mezzanotte si festeggia anche il compleanno di Clementino” avvisa Gigi D’Alessio che celebra come Al Bano il collega, la sua vittoria. Appuntamento a stasera con tutto il gruppo di coach al completo.