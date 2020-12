The Voice Senior: svelati gli 8 finalisti del talent di Antonella Clerici

The Voice Senior è giunto inesorabilmente alle battute finali. Dopo tre puntate dedicate alle Blind Audition, i coach del nuovo talent show di Rai Uno si sono dovuti passare una patata bollente decidendo chi dei loro sei “nonnini” in gioco era meritevole di accedere alla serata finale; vi ricordiamo che in via del tutto eccezionale, la finale di The Voice Senior andrà in onda domenica 20 dicembre, sempre in prima serata su Rai Uno.

Dunque i Carrisi (Albano e Jasmine), Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno riascoltato i loro sei talenti selezionati nella fase precedente ma alla fine ne hanno dovuti salvare soltanto due. Su chi sono ricadute queste scelte? Chi sono gli otto finalisti di The Voice Senior? Scopriamolo insieme…

The Voice Senior: gli 8 finalisti del talent di Antonella Clerici

Per il Team di Loredana Bertè, i due concorrenti che accedono alla puntata finale di The Voice Senior sono Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. I due Senior hanno cantato rispettivamente “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla e “Back to Black” di Amy Winehouse. Erminio Sinni da Sanremo a The Voice Senior, c’è un’altra occasione

Colpo di scena per la Bertè è stato scoprire che uno dei favoriti alla finale, Giulio Todrani (il papà della cantante Giorgia), si è scoperto positivo al test Covid19 e dunque si è esibito in videoconferenza da casa sua. “Dopo un po’ di sofferenza, sono di nuovo qui, sono in forma e pronto a cantare!” ha esclamato.

Per il Team dei Carrisi composto da Jasmine e Albano Carrisi, i due concorrenti che accedono alla puntata finale di The Voice Senior sono Tony Reale e Rita Mammolotti. I due Senior hanno cantato rispettivamente “Saint Tropez Twist” di Peppino Di Capri e “Amami” di Emma Marrone.

Per il Team di Clementino, i due concorrenti che accedono alla puntata finale di The Voice Senior sono Roberto Tomasi e Alan Farrington. I due Senior hanno cantato rispettivamente “Gli amori” di Toto Cutugno e “(Sittin’ on) The dock of the bay” di Otis Redding. Ascolti tv, The Voice Senior mette tutti d’accordo e batte anche il GF VIP 5

Per il Team di Gigi D’Alessio, infine, i due concorrenti che accedono alla puntata finale di The Voice Senior sono Elena Ferretti e Marco Guerzoni. I due Senior hanno cantato rispettivamente “Come saprei” di Giorgia e “Malo” di Bebe.