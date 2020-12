Ascolti tv, The Voice Senior mette tutti d’accordo e batte anche il GF VIP 5

Grande successo anche per la seconda puntata di The Voice Senior il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Nel prime time il talent “dei nonnini” lo diciamo con grande affetto, mette davvero tutti d’accordo. E sapete perchè? Perchè a gran sorpresa The Voice Senior non piace solo a chi ha qualche annetto in più ma conquista anche i giovani, ne è dimostrazione del fatto che sia ancora in tendenza sui social. E così nella gara agli ascolti tv del 4 dicembre 2020, per la seconda puntata che sfida il Grande Fratello VIP 5, Antonella Clerici incassa la seconda vittoria consecutiva e fa brillare il prime time della rete. Ascolti in linea con quelli che faceva anche Tale e quale ( nelle prime puntate Carlo Conti ha fatto anche peggio) per cui possiamo sicuramente dire, che almeno per il momento, la scommessa di Stefano Coletta è stata vinta.

I punti di forza di The Voice Senior sono diversi: la capacità di portare allegria e divertimento in tv senza prendersi troppo sul serio, il sorriso rassicurante di Antonella Clerici, le storie dei concorrenti e la loro voglia di mettersi in gioco ma con la consapevolezza di fermarsi al momento giusto e ovviamente anche una giuria perfetta per questa occasione.

ASCOLTI TV 4 DICEMBRE 2020: THE VOICE SENIOR BATTE IL GF VIP 5

Mediaset ci ha provato spostando il GF VIP 5 e regalando una puntata ricca di suspence a battere la concorrenza. Ha fatto sicuramente meglio della passata settimana ma senza brillare. E se lo share è vicino a quello di The Voice ( che finisce un’ora e mezza prima), i telespettatori davanti alla tv sono molti di meno.

La puntata del GF VIP di ieri tra l’altro, è stata sicuramente una delle più interessanti, visto il grande spazio dato alle dinamiche interne. Ma non è bastato in termini di ascolto.

I DATI AUDITEL DEL 4 DICEMBRE 2020: ECCO GLI ASCOLTI TV DEL VENERDI’

I numeri: 4.2 milioni e il 18,9% di share per la seconda puntata di The Voice Senior. Per la puntata del GF VIP di ieri, 3.4 milioni con il 18,5%, ricordando che ha chiuso oltre un’ora e mezza dopo.