The Voice Senior: fra alpini e capotreni sbuca il papà di Giorgia nella seconda puntata

L’esercito dei nonnini di Antonella Clerici non si arresta, specie dopo i buoni risultati Auditel incassati nella puntata d’esordio del programma. Nel secondo appuntamento con The Voice Senior, infatti, tanti nuovi arzilli cantanti si sono presentati al cospetto delle poltrone rosse del programma sperando di convincere i coach a girarsi davanti a loro.

Fra i numerosi Senior che si sono esibiti nel corso della seconda puntata, in onda venerdì 4 dicembre 2020, abbiamo visto salire sul palco anche Giulio Todrani: un nome che a prima vista potrebbe non dirvi nulla; eppure il signor Todrani altri non è che il padre della cantante Giorgia. Il primo ad scoprire la sua identità è stato Albano Carrisi che l’ha riconosciuto pochi secondi dopo aver fatto girare la sua poltrona. In seguito, dopo le dovute spiegazioni, anche Gigi D’Alessio ha riconosciuto la parentela con la nota cantante pop. Todrani ha optato però per la squadra di Loredana Bertè.

The Voice Senior: chi passa il turno nella seconda puntata

Fra i numerosi Senior che hanno superato brillantemente la prova, abbiamo assistito anche allo spiritoso provino dell’alpino Paolo Barabani e a quello super-energico di Michele Lapenna, un ex capotreno di Bari. Qui di seguito, l’elenco di coloro che hanno passato il turno in questa seconda puntata di The Voice Senior. The Voice Senior: Clerici regina dei nonnini, chi passa il turno nella prima puntata

Roberto Tomasi ha cantato il brano “Fai Rumore” di Diodato. Tutti i coach si sono girati. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team di Clementino.

Gianni Pera ha cantato il brano “Your Song” di John Lennon. Tutti i coach si sono girati ad eccezione di Gigi D’Alessio. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team dei Carrisi.

Roberta Cappelletti ha cantato il brano “Volevo Scriverti da Tanto” di Mina. Tutti i coach si sono girati. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team di Loredana Bertè.

A. Mattioli ha cantato il brano “Heroes” di David Bowie. Si sono girati per lei solo Clementino e i Carrisi. La concorrente ha scelto di entrare nel Team di Clementino.

Perla Trivellini ha cantato il brano “Sono Bugiarda” di Caterina Caselli. Si sono girati per lei solo Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. La concorrente ha scelto di entrare nel Team di Gigi D’Alessio.

Giulio Todrani ha cantato il brano “To Love Somebody” di Michael Bolton. Tutti i coach si sono girati. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team di Loredana Bertè.

Michele Lapenna ha cantato il brano “Diavolo in Me” di Zucchero. Tutti i coach si sono girati ad eccezione dei Carrisi. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team di Clementino.

Paolo Barabani ha cantato il brano “Su di Noi” di Pupo. Per lui si sono gitati solo Clementino e i Carrisi. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team dei Carrisi.

Alida Ferrarese ha cantato il brano “Torneremo Ancora” di Battiato. Tutti i coach si sono girati. La concorrente ha scelto di entrare nel Team dei Carrisi.

Rodolfo Maria Gordini ha cantato il brano “Grande Amore” de Il Volo. Tutti i coach si sono girati ad eccezione dei Loredana Bertè. Il concorrente ha scelto di entrare nel Team di Gigi D’Alessio.

Silvana Lorenzetti ha cantato il brano “I Say a Little Prayer” di Arethe franklin. Per lei si è girata solo Gigi D’Alessio.