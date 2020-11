The Voice Senior: Clerici regina dei nonnini, chi passa il turno nella prima puntata

Dopo molta attesa, è finalmente andato in onda su Rai Uno l’esordio del nuovo talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici: The Voice Senior. In realtà il programma è del tutto nuovo visto che per ben sei edizioni è andato in onda su Rai Due nella edizione classica; questa volta il programma mette al centro della gara – e del racconto – concorrenti con età pari o superiore ai 60 anni. Una scelta fatta, dice la Clerici, per dare spazio ad una categoria di persone che mai come in questo periodo era stata accantonata.

Quattro i nuovi coach che hanno dovuto ascoltare le voci dei concorrenti e provare a conquistarli: Loredana Bertè, grintosa ma spesso bistrattata; Gigi D’Alessio, perfetto nel ruolo di coach per conoscenza e simpatia; Clementino, anima giocosa del gruppo; Albano Carrisi con sua figlia, i meno esposti della banda. Ma chi si è presentato sul palco? E chi è stato scelto?

The Voice Senior: i concorrenti selezionati nella prima puntata

Giancarlo Cajani, 76 anni, ha cantato “Uno su mille” di Gianni Morandi. Fa girare tutte e quattro le poltrone. Entra nella squadra di Gigi D’Alessio.

Rita Mammolotti ha cantato “Come tu mi vuoi” di Mina. Fa girare tutte le poltrone tranne quella di Gigi D’Alessio. Entra nella squadra di Albano Carrisi e Jasmine.

Viviana Stucchi ha cantato “Musica (e il resto scompare)” di Elettra Lamborghini. Fa girare tutte le poltrone tranne quella di Gigi D’Alessio. Entra nella squadra di Clementino.

Erminio Sinni ha cantato “A mano a mano ” di Riccardo Cocciante suonando al pianoforte. Fa girare tutte e quattro le poltrone. Entra nella squadra di Loredana Bertè.

Tony Reale, 84 anni, ha cantato “Just a Gigolò” di Louis Prima. Si girano solo Clementino e i Carrisi. Entra nella squadra di Albano Carrisi e Jasmine.

Gioanna Sorrentino ha cantato “Sola” di Nina Zilli. Fa girare tutte e quattro le poltrone. Entra nella squadra di Loredana Bertè.

Pietro Dall’Oglio – detto Pietrosauro – ha 63 anni ed ha cantato una insolita versione “Good Times” di Ghali. Si girano solo Clementino e i Carrisi. Entra nella squadra di Clementino.

Elena Ferretti ha cantato “Ti sento” dei Mattia Bazar. Fa girare tutte e quattro le poltrone. Entra nella squadra di Gigi D’Alessio.

Alan Farrington ha cantato “Cold Little Heart” di Michael Kiwanuka. Fa girare tutte le poltrone tranne quella dei Carrisi. Entra nella squadra di Clementino.

Ann Harper ha cantato “The Best” di Tina Turner. Si girano solo Clementino e i Carrisi. Entra nella squadra di Albano Carrisi e Jasmine.

Laura Grey ha cantato “‘O surdato ‘nnammurato” di Massimo Ranieri. Si girano solo Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Entra nella squadra di Gigi D’Alessio.