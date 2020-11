Perché Jasmine Carrisi partecipa a The Voice Senior con Al Bano? (Foto)

Ci sarà una nuova coppia in tv da venerdì sera con The Voice Senior: Al Bano e Jasmine Carrisi (foto). Senza fare troppi giri di parole molte persone pensano che la figlia di Al Bano sia una privilegiata, che magari sia stato il cantante a volere che Jasmine facesse con lui questo percorso. E’ il debutto di Jasmine in tv e ovviamente Loredana Lecciso fa il tifo per questa nuova coppia che promette molto. Ancora prima del debutto di The Voice Senior Al Bano e Antonella Clerici vogliono chiarire parlando della presenza di Jasmine Carrisi. Raccontano tutto alla rivista Oggi e confermano che non è stato di certo Al Bano a chiedere di partecipare al programma con sua figlia. La Clerici presenta i suoi coach, sulla copertina è con l’artista di Cellino San Marco, confessa che sono loro la strana coppia.

QUALE SARA’ IL RUOLO DI JASMINE CARRISI A THE VOICE SENIOR?

Jasmine ha 19 anni e per qualcuno è stata favorita. “Sfido chiunque a pensarlo. Giuro che io non ho chiesto nulla e anzi Antonella ha pure dovuto insistere. La verità è che Jasmine ha stupito per primo me: ammazza quanto è tosta!”.

Antonella Clerici conferma le parole del suo coach, ha dovuto insistere per convincere Jamsine a partecipare al fianco del suo papà: “Perché sapevamo che ci saremmo trovati davanti un altro Al Bano… battibeccate, ma c’è sempre grande rispetto”.



Nell’intervista la conduttrice si rivolge ad Al Bano: “Poi tua figlia è così bella, così sofisticata, moderna… Mi piacerebbe vedervi su un palco a cantare insieme, perché sapreste trovare una chiave inedita: parliamo di chance per i nostri cantanti, ma chi sa se da questa coppia che io ho fortemente voluto non ne esca una artisticamente nuova”. Appuntamento a venerdì sera su Rai 1 con The Voice Senior.