Con Enzo Miccio e Antonella Clerici come sarà il look di Capodanno

Enzo Miccio è l’ospite di oggi di Antonella Clerici per la puntata del 29 dicembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno. Il look per Capodanno è tra i primi consigli di Enzo Miccio, che come sempre perfetto nella sua immagine è in collegamento da casa sua. Per lui un dessert, la ricetta della bavarese al mandarino, ma confessa che se mangia dolci non mangia altro, è molto attento alla dieta, ha fatto già attenzione a Natale. Che look consiglia Miccio per il Capodanno? Dobbiamo volerci bene e occuparsi del proprio look è importante anche per uscire da questo periodo, anche solo per una sera. “Niente jeans e scarpe da ginnastica, magari un abitino rosso di velluto è perfetto, anche con i tacchi magari non altissimi”. Per le più giovani il consiglio è di scegliere un tocco di paillettes ma non total look, basta una canotta in paillettes e pantaloni in pelle nera. Per le romantiche una gonna di tulle abbinata con un pullover over in lana. Per le donne alte una gonna midi ma plissettata da abbinare a un maglioncino in lamè. Infine, anche il tubino nero ma va accessoriato per dare luce, magari con collana luccicante o una spilla. Il consiglio è di accendere un po’ il look ma senza esagerare.

I CONSIGLI DI ENZO MICCIO PER IL LOOK DI CAPODANNO DI ANTONELLA CLERICI

Sul look di Antonella Clerici il consiglio di Miccio è preciso: “Per te ho pensato a pantaloni fluidi in velluto nero classico, stile palazzo, abbinati a una camicia bianca in organza con volume nelle maniche. Colori semplici ma con tessuti che fanno la differenza”. Chissà se la Clerici seguirà il suo consiglio, noi la immaginiamo più semplice in casa con la sua famiglia.

Non ha dubbi che la tavola deve essere vestita a festa e Miccio suggerisce cosa non deve mancare: “Le candele non devono mai mancare e tirate fuori il servizio bello delle grandi occasioni per festeggiare”.