Il matrimonio di Elettra Lamborghini: Enzo Miccio mostra la location e attende la sposa (Foto)

Incanto, magia e perfezione, scrive Enzo Miccio mostrando gli ultimi preparativi del matrimonio di Elettra Lamborghini (foto). Sono tutti a Villa Balbiano sul lago di Como e il sole splende. Miccio confessa di avere pregato tutti i santi del paradiso perché fino a ieri le previsioni mostrava solo tanta pioggia mentre questa mattina Elettra Lamborghini e Afrojack con tutti i loro collaboratori per le nozze si sono svegliati e hanno ammirato la splendida giornata, il sole. Nessuno conosce l’orario preciso dell’arrivo della sposa, l’ora in cui Elettra e Afrojack si uniranno in matrimonio, ma Enzo Miccio è già in attesa e su Instagram rivela un po’ di cose.

IL BACKSTAGE ALLA VIGILIA DEL MATRIMONIO DI ELETTRA LAMBORGHINI E AFROJACK

Ieri tutto è stato molto divertente per gli ultimi preparativi per le nozze dell’anno e questa mattina gli ultimi dettagli per rendere perfetta la location scelta. Il pianoforte è arrivato, i fiori sono meravigliosi, il sole continua a specchiarsi nel lago, le candele prendono il loro posto ed Enzo continua a pregare che il bel tempo prosegua.

Sembra che Elettra sia serena, fino a poche ore fa ha continuato a pubblicare le sue storie su Instagram mostrando la mano che riceverà la fede e anche una bella cipolla. Difficoltà nel piangere, come già ha confessato ieri, o la sposa è in lacrime? I fan attendono le prime foto del matrimonio di Elettra e Afrojack, tutti è ormai pronto e sotto la direzione di Enzo Miccio sarà ancora una volta un evento perfetto.

Come saranno gli abiti da sposa della cantante? Come avrà i capelli? Ha mostrato il gel scelto per le unghie e nell’ammirare il resto tutto sembra molto romantico, almeno per la cerimonia, poi scommettiamo che tutti si scateneranno al party.