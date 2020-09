Tre abiti da sposa per Elettra Lamborghini che rivela i dettagli del matrimonio (Foto)

Il 26 settembre Elettra Lamborghini indosserà ben tre abiti da sposa, o forse solo due, è ancora indecisa (foto). E’ invece certa del resto mentre tra le pagine della rivista Chi e Instagram anticipa qualcosa sulle nozze. Il conto alla rovescia è iniziato e senza dubbio Elettra Lamborghini sta vivendo con una buona dose di stress questo periodo prima del matrimonio con Afrojack. Tanti gli impegni di lavoro e anche tanta la paura del Covid. Da 400 invitati Elettra Lamborghini e Afrojack hanno dovuto ridimensionare tutto invitando solo 100 persone. Rivela poco la cantante ma quel poco è abbastanza per fare già immaginare come sarà il giorno del suo sì. Con l’aiuto di Enzo Miccio la Lamborghini ha scelto tre abiti da sposa e sui social ha confidato che uno è classico, l’altro più pop e infine c’è quello eccentrico per la festa.

ELETTRA LAMBORGHINI E AFROJACK, IL MATRIMONIO PIU’ ATTESO

La sposa non sa ancora se li indosserà tutti o solo due. Di certo sono stati pochissimi i matrimoni celebrati quest’anno ma Elettra e Afrojack non hanno voluto rimandare. A causa del Coronavirus invece hanno dovuto limitare di tanto il numero degli invitati chiedendo a tutti di fare il tampone non più di tre giorni prima del matrimonio. Una richiesta già rispettata da chi ha partecipato all’addio al nubilato di Elettra.

Si sposeranno in una struttura settecentesca sul lago di Como, un posto meraviglioso. Ovviamente Elettra arriverà in Lamborghini e ad accompagnarla sarà papà Tonino. Per lei testimoni le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia; per lo sposo il suo migliore amico. La funzione sarà in inglese e le promesse saranno molto emozionanti. Attendiamo il seguito.

