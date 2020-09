Il favoloso addio al nubilato di Elettra Lamborghini: la sposa ha organizzato tre giorni di festa (Foto)

Un lungo fine settimana tutto per Elettra Lamborghini e il suo addio al nubilato con le amiche (foto). La cantante emozionata si prepara alle nozze con Aforjack e già da mesi sta organizzando tutto nel dettaglio con la speranza che niente, nessuno e soprattutto il Coronavirus le crei problemi. Tutte in bianco per l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini ma prima di tutto tutti in fila per il tampone. Sarà così anche per il suo matrimonio, Elettra desidera proteggere tutti, se stessa e sua nonna. Non c’è dubbio che lei sappia come fare, ha le idee chiare sul come vada festeggiato tutto in tempo di pandemia. Al principio il matrimonio era previsto per il 6 settembre ma segniamo la data, le nozze ci saranno il 26 settembre e la paura del contagio è sempre alta.

ELETTRA LAMBORGHINI TRA TAMBURELLI PER IL MENU’ E KARAOKE PER TUTTI

Di certo originale l’idea di trascrivere il menù sui tamburelli che poi le invitate e la sposa hanno utilizzato per cantare e ballare. Il karaoke non poteva mancare e su Instagram la festeggiata ha mostrato anche altro. Lei è astemia, si è quindi goduta la festa iniziando dal suo look. Uno stile da wonder woman con una fascia argento che le copriva il seno, stesso colore degli slip che ricordano l’eroina e poi un velo sulle gambe. E’ in gran forma la Lamborghini, dopo ferragosto e le vacanze in Sicilia con Afrojack si è messa di nuovo a dieta, lo impone anche il suo abito da sposa.

I tre giorni di festa sono iniziati ieri nella lussuosa tenuta San Domenico di Sant’Angelo in Formis vicino Caserta. Cena e balli a bordo piscina, scherzi e risate durante la notte e poi questa mattina tutti pronti per Capri dove Elettra e le amiche stanno proseguendo la festa, l’addio al nubilato dell’amica più simpatica.

