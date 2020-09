L’abito da sposa di Elettra Lamborghini, la dieta per le nozze ma c’è un dubbio (Foto)

Quando si sposa Elettra Lamborghini? L’abito da sposa è pronto ma lei ha confidato che deve stare a dieta per un mese e se prima la data delle nozze era il 6 settembre adesso la rivista Chi riporta il 26 settembre. Il giorno del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack è al momento un mistero, secondo il settimanale di Alfonso Signorini le nozze saranno celebrate tra qualche settimana, ma per altri mancano solo pochi giorni. Intanto, il magazine pubblica le foto di Elettra in abito da sposa. Sappiamo che si è affidata all’esperienza di Enzo Miccio per ogni scelta del suo giorno più bello. La Lamborghini ha scelto il suo vestito, immaginiamo bianco, in un atelier napoletano. Ha confidato solo che si tratta di un abito fantastico ma che è anche un abito che la terrà a dieta per un mese.

ELETTRA LAMBORGHINI E AFROJACK PRONTI PER IL MATRIMONIO

Il 6 o il 26? Sulla data qualcuno ha qualche dubbio ma la cantante continua a parlarne ogni giorno, soprattutto è preoccupata che i suoi invitati facciano tutti il test per scoprire se sono negativi o postivi al Covid – 19. Ha paura per lei ma soprattutto per sua nonna. In realtà ha anche paura che salti il matrimonio, quindi desidera che tutti quelli che deve incontrare per lavorare siano certi di non essere stati contagiati. Lei fa molta attenzione e giustamente pretende lo stesso dagli altri.

Dopo il matrimonio arriverà quella che definisce una vera bomba: racconterà la sua vita in una serie tv. Delle nozze al momento si sa che si terranno in una villa sul lago di Como e che tutti gli invitati dovranno fare il tampone in tempo e non troppo presto. Che testimoni di nozze sono le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia e la sua migliore amica Simona. Inoltre, Afrojack ed Elettra hanno acquistato le fedi in una gioielleria di Milano, in via Montenapoleone.

