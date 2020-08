Elettra Lamborghini chiede il tampone agli invitati vip al suo matrimonio (Foto)

Elettra Lamborghini è arrabbiata e spaventata per il suo matrimonio, ha intenzione di chiedere ai suoi invitati di fare il tampone. La Lamborghini si riferisce soprattutto agli invitati vip, agli amici vip che pensa siano positivi al coronavirus ma non hanno intenzione di dirlo e girano tranquillamente, non osservano la quarantena. La cantante sa bene che quasi tutti hanno magari fatto degli errori questa estate rischiando il contagio ma in Sardegna i vip hanno esagerato. Appena sveglia questa mattina ha confidato che sta rivalutando alcune persone, quelle su cui pensa di avere la certezza che hanno il coronavirus ma non lo dicono. “La metà dei miei amici che sono di Bologna e sono stati in Sardegna hanno il coronavirus e se ne stanno a casa buoni…” ha aggiunto tra le sue storie Instagram facendo quindi una differenza con gli amici famosi.

ELETTRA LAMBORGHINI HA PAURA PER IL SUO MATRIMONIO

“Anche io di certo non sono contenta di chiedere ai miei invitati di fare il tampone ma c’è mia nonna… ma stai scherzando… io no comment”. Elettra Lamborghini non ha dubbi, ci ha pensato e ha deciso che è giusto che faccia la sua parte, non vuole che il suo matrimonio sia poi un altro focolaio. Soprattutto ha paura per sua nonna, lei deve esserci al suo matrimonio e non può metterla a rischio. Chiederà quindi ai suoi invitati alle nozze di fare il tampone, al massimo tre giorni prima del matrimonio.

Anche lei è stata in vacanza, non è stata certo chiusa in casa ma sembra avere fatto più attenzione di molti altri.

Manca poco al matrimonio di Elettra e Afrojack e la cantante spera vada tutto bene, che non ci sia alcun tipo di problema, è pronta a prevedere tutto. “Chi è senza peccato scagli la prima pietra… sbagli durante questo Covid ne abbiamo fatti tutti… ma un po’ di buon senso…”

