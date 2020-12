La famiglia di Alberto Matano: “La mia regola è di rispondere sempre ai miei”

A Oggi è un altro giorno Alberto Matano racconta la sua prima regola: “E’ quella di rispondere sempre ai miei” (foto). Qualunque cosa stia facendo Alberto Matano risponde al telefono se a chiamare è la sua famiglia. Anche solo per un attimo, anche quando è nel mezzo di una intervista importante, è la sua regola, rispondere alle chiamate dei genitori, dei nipoti, dei fratelli. Questo Natale per lui è stato difficile, la scelta di non raggiungere i suoi in Calabria e poi il crollo di tutti il 25 dicembre con la videochiamata. Una famiglia molto unita, genitori che gli hanno insegnato tutto, tanto, e lui che da ragazzino ha deciso che la sua vita sarebbe stata lontano per dimostrare a se stesso che poteva farcela da solo. Questa estate hanno festeggiato le nozze d’oro dei genitori: “Si amano tanto, possono anche discutere ma poi tutto finisce in una grande risata”.

L’AMICIZIA VERA TRA EMMA D’AQUINO E ALBERTO MATANO

Non c’è spazio né voglia per nominare chi si è messo contro Alberto Matano, a Oggi è un altro giorno si parla solo delle amicizie. Emma D’Aquino è una delle sue migliori amiche e in un messaggio ripete la frase che Matano le diceva quando arrivava infuriata: “Emma, aspetta, respira e insieme troviamo la soluzione”. Poi la giornalista aggiunge: “Sei una persona speciale, l’amicizia è davvero un dono e se nella vostra vita avete un amico così tenetevelo caro”.

“Sul lavoro si litiga ma nascono anche le migliori amicizie e se hai la fortuna di incontrare le persone con le quali vale la pena di stare insieme…” sono le parole che Serena Bortone rivolge al suo ospite, anche lei è un’amica di Alberto Matano. Ricordiamo bene che invece per qualcuno non è così, ma è ormai storia vecchia.