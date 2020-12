Alberto Matano, le zone d’ombra che nasconde agli altri per evitare danni (Foto)

Anche Alberto Matano che è sempre gentile, sorridente e appare così sereno, ha i suoi giorni no (foto). Ospite a Oggi è un altro giorno racconta di quelle che chiama le sue zone d’ombra. Possono essere 4 o 5 giorni l’anno o può anche essere un giorno solo ma ha imparato a gestirlo da solo. Che sia giusto o meno Alberto Matano nasconde quei momenti e a Serena Bortone confida: “Mi conosco e può essere anche un giorno all’anno e quando accade so che devo fare, evito di riversare sugli altri il mio stato d’animo, lo capisco e faccio un lavoro per evitare di fare danni perché poi gli altri non sono abituati perché ti vedono come sei sempre e se ti vedono con una nota stonata non capiscono ed è bene isolarsi in quelle ore”. Ha imparato a svegliarsi con il sorriso mentre prima era sempre arrabbiato a causa degli orari di lavoro. Quando ha iniziato ad avere una vita più regolare, con orari diversi, normali, è riuscito anche a sorridere già dal mattino.

ALBERTO MATANO LE SUE AMICIZIE NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

La sua esperienza a Ballando con le Stelle nei panni di giudice gli ha dato tanto in questa edizione perché, come racconta, si è dato molto di più, si è spinto, dando un forte contributo in alcune situazioni. Arriva il grazie di Milly Carlucci che in un messaggio parla anche della sua probabile o presunta partecipazione alla nuova edizione del Cantante Mascherato.