Alberto Matano vestito da Babbo Natale chiude La vita in diretta: si torna lunedì 28

Un video davvero molto emozionante quello che tutta la squadra de La vita in diretta ha confezionato per salutare il pubblico e anche per ringraziare tutti i telespettatori che in questa prima parte di stagione, hanno regalato al programma, in molte occasioni, la leadership nella sua fascia. Alberto Matano ha indossato il costume di Babbo Natale e insieme ai suoi colleghi e collaboratori, e a tutte le persone che lavorano per La vita in diretta, ha ballato e cantato sulle note di All I want for Christmas is you.

La vita in diretta si prende una piccola pausa, oggi 23 dicembre 2020 infatti è andata in onda l’ultima puntata. Matano poi tornerà in onda con tutta la squadra de La vita in diretta, il 28 dicembre 2020.

Alberto Matano si è preso qualche minuto sul finire della puntata di oggi per ringraziare tutte le persone che stanno lavorando a La vita in diretta. Non è facile, molti lo fanno da casa, altri sono in giro per l’Italia, altri in studio. Si cerca di fare il possibile per informare e mandare in onda tutti i giorni il programma. “E’ un piccolo miracolo che si chiama Vita in diretta e io sono orgoglioso di guidarla” ha detto Matano annunciando poi questo emozionante video che vede protagoniste tutte le persone che lavorano al programma di Rai 1, davanti e dietro le telecamere.

Da La vita in diretta i saluti e gli auguri di Buon Natale (VIDEO)

E poi il saluto al pubblico di Matano: “Ringrazio tutti, sono stati mesi molto complicati, il pubblico ha compreso”. “Auguri a tutti voi e Buon Natale” così si è congedato dal pubblico il conduttore di Rai 1. Si torna in onda il 28 dicembre 2020 sempre in diretta su Rai 1.