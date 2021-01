L’amore per un amico e Alessandro Cecchi Paone ha capito che era finita con sua moglie (Foto)

A Oggi è un altro giorno Alessandro Cecchi Paone racconta che non è sempre stato omosessuale, anzi usa le parole “sono diventato omosessuale” (foto). Questo perché lui ha amato davvero l’ex moglie Cristina per 10 anni così come ha amato anche un’altra donna. Nessuna finzione nella vita di Alessandro Cecchi Paone, nemmeno quando ha capito che la sua vita stava cambiando: “In realtà sono diventato omosessuale, io ho amato sia Cristina e anche un’altra donna ma poi è arrivato l’innamoramento di un amico. Questa amicizia è andata oltre e mi ha fatto sentire il bisogno non solo di affetto ma anche fisico. C’è chi purtroppo mi ha consigliato di ingannare Cristina e addirittura di farle fare un figlio perché così si distraeva. Noi non abbiamo avuto figli per una scelta reciproca”.

ALLO STESSO MODO ALESSANDRO CECCHI PAONE HA DETTO TUTTO AI GENITORI

Al padre e alla madre l’ha detto in modo semplice e diretto, senza giri di parole, proprio come ha fatto con Cristina. E’ stato fortunato, ha sempre avuto sostegno.

Non esclude la possibilità un giorno di innamorarsi di nuovo di una donna ma sa che non potrebbe mai tornare dall’ex moglie. Entrambi hanno poi conosciuto i rispettivi compagni.

L’attuale compagno di Cristina per Alessandro è perfetto, a differenza di un altro che a lui non piaceva, un cubano molto affascinante che la faceva soffrire. Questo per dimostrare che sono così legati da entrare ognuno nella vita dell’altro ma sempre senza invadere spazi.

“Ho un grande senso di colpa nei confronti di Cristina che è una gattara ma io sono allergico e per 10 anni le ho impedito di averne uno”. Adesso la sua ex moglie ne ha 6.

Un messaggio per Alessandro Cecchi Paone ed è Mario, il suo ex compagno. Gli fa gli auguri di buon anno sottolineando la sua generosità: “Sai regalare una sensazione di benessere a chi ti sta accanto” ma c’è anche la sua durezza che di certo è un difetto. Tre anni di convivenza ma Mario era terribilmente disordinato, gli faceva perdere di tutto, anche aerei e appuntamenti, era un delirio per Cecchi Paone e dopo l’ennesima cosa importante persa c’è stata una gran baruffa e Alessandro non ha retto, non ha sopportato più. E’ arrivato poi un altro amore ma Cristina resta la persona più importante dopo sua madre.