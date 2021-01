Jasmine Carrisi a Verissimo, ha sofferto per i gossip su Al Bano e Loredana (Foto)

Tra gli ospiti di oggi di Verissimo c’è anche Jasmine Carrisi, reduce dall’esperienza in tv con papà Al Bano (foto). The Voice Senior è stato un successo e adesso Jasmine sembra ancora più sicura di volere proseguire la sua strada nel mondo dello spettacolo. Conosce però da sempre il rovescio della medaglia e confida schietta il suo pensiero: “Quando ero più piccola soffrivo tanto questa esposizione mediatica di mamma e papà e il fatto che compagni e professori leggessero cose della mia famiglia, spesso anche fatti non veri, mi dava molto fastidio. Poi ho imparato a prendere il lato positivo perché entrando nel mondo della musica mi ha fatto comodo perché è stato un trampolino di lancio. Quindi da un lato mi fa comodo e dall’altro devo subire le conseguenze”. Sincera o ingenua Jasmine Carrisi non ha fatto nessun giro di parole.

JASMINE E LA GRANDE FAMIGLIA CARRISI

“Siamo tanti in famiglia e con tutti ho un rapporto diverso, ci vogliamo bene anche se vivendo lontani è difficile sentirsi spesso. Forse il fratello a cui sono più legata è Al Bano jr perché è più piccolo e più vicino alla mia età e abbiamo vissuto insieme” racconta la più piccola delle figlie di Al Bano.