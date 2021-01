Oney Tapia e Carolyn Smith: a Oggi è un altro giorno la loro forza

Ospiti a Oggi è un altro giorno Oney Tapia e Carolyn Smith, lui nello studio di via Teulada a Roma, l’altra in collegamento da casa dopo una mattinata importante. Come sappiamo Serena Bortone conduce da casa ma il covid non toglie spessore alle interviste della padrona di casa. “Carolyn cosa ti ha insegnato Oney Tapia?” chiede la Bortone. “Oltre al fatto che è un grande uomo e un grande sportivo ma è il rialzarsi dopo un grande problema. Ma la cosa che ho sempre ammirato di lui durante Ballando con le stelle è il suo vedere al di là della vista, una sensibilità dimostrata anche ballando, la sensazione di esserci e con tutta la coreografia. Lui vedeva tutto e questa è l’eccellenza”.

ONEY TAPIA VEDE CON IL CUORE MA NON E’ SEMPRE TUTTO PERFETTO NELLA SUA VITA

Cosa vuol dire vedere con il cuore? “Una parola immensa, la felicità, la gioia, ci sono un sacco di cose dentro ma più che altro c’è la sensibilità perché il nostro copro diventa come un radar ed è come un metodo di calibrazione molto alto. La sensibilità aiuta a percepire la persona che abbiamo davanti. Non siamo tutti uguali e purtroppo le persone quando non hanno un conforto positivo la prima cosa è abbattersi e devono trovare una motivazione, qualcosa che li aiuti a superare ostacolo per ostacolo le situazioni per raggiungere un obiettivo, che poi è raggiunto o meno l’importante è provarci”.

Un momento di abbattimento l’ha avuto anche Oney: “Siamo esseri umani e quando arrivano questi momenti si accetta, si tocca il fondo e si risale”. Grande saggezza e sempre con il sorriso pur con tutte le difficoltà di chi ha perso la vista per sempre. Carolyn Smith ascolta commossa il guerriero che ha vinto Ballando con le Stelle. “In certe situazioni poco per volta si trova la forza” e lei lo sa bene, soprattutto oggi. Questa mattina è andata in ospedale per i controlli, Pec e Tac per sapere se il tumore è andato via. Non ne parla, dà spazio ad Oney, e i suoi fan attendono notizie positive.