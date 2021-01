Un giorno difficile per Carolyn Smith, oggi saprà se il tumore è andato via (Foto)

Carolyn Smith da cinque anni prosegue la sua lotta contro il tumore, il cancro al seno che le ha inevitabilmente cambiato la vita, ma dandole ancora più grinta, anche per le altre donne, ovviamente però anche anni difficili. Una foto dall’ospedale, un breve video e con poche immagini e poche parole Carolyn Smith ha dato il suo buongiorno carico di ansia, con il cuore a mille pur senza aver corso. In queste ore deve sottoporsi ai controlli che le diranno come sta, se il tumore è andato via, se finalmente è tutto finito. La Pet e la Tac la agitano, è un giorno importante, lei che appare sempre così forte e sorridente lo è anche oggi ma nemmeno la mascherina può nascondere la sua preoccupazione. Non è un periodo semplice per la giudice di Ballando con le Stelle, non lo è da anni ma oggi prega ancora di più che il risultato di questi controlli la liberi.

CAROLYN SMITH IN OSPEDALE PER I CONTROLLI

“Buon giorno a tutti. Il mio cuore sta andando a 1000 al ora e non ho corsa. Solo il pensiero a fare il PET e TAC . Una cosa buona non ho la tosse psicologico! A stare fermo per tanto e non muoversi o tossire è un’impresa. Ma ormai sono abituata. Sto pregando che tutto va bene, e mi dicono hai finito.. basta trattamenti” ha scritto sul suo profilo social. Come sempre la sua intenzione è non solo di ricevere forza dagli altri ma anche di mostrare la vita, le preoccupazioni, le emozioni di chi lotta contro il cancro.