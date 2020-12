Carolyn Smith: i figli non sono arrivati, il grazie di Raimondo Todaro per averlo cresciuto (Foto)

Quando Carolyn Smith era più giovane avrebbe fatto di tutto per avere dei figli, si è poi rassegnata ed è diventata mamma di tanti ragazzini, come Raimondo Todaro (foto). Il ballerino di Ballando con le Stelle ha un messaggio per Carolyn Smith, ospite di Oggi è un altro giorno; la ringrazia per averlo cresciuto. Si emoziona lei che appare sempre così forte ma che ha una sensibilità rara. “Quel giorno in cui avevo 10 anni e venni nella tua scuola di danza per fare lezione con te ho subito capito che davanti avevo una leonessa” racconta Todaro che confessa anche che è stata lei a dargli la forza durante il dance show di superare l’operazione e il momento successivo con grande energia. E’ a lei che ha pensato, a tutte le volte che lei deve entrare in ospedale e combattere, e ha seguito il suo esempio, ha stretto i denti ed è andato avanti. Carolyn Smith ricorda bene quando Raimondo Todaro è andato da lei a Verona per seguire le lezioni di ballo. Ricorda lui come tutti gli altri suoi allievi: sono i suoi figli. “Grazie per avermi cresciuto, ti mando un bacio” chiude così Raimondo e Carolyn racconta quel dolore che ogni mese la faceva piangere.

CAROLYN SMITH: “HO CERCATO DI AVERE FIGLI”

Purtroppo non sono arrivati, spiega che fino ai 40 anni non averli le faceva male: “Ho cercato di avere figli ma non sono arrivati, fino a 40 anni mi mancava moltissimo e per rimanere incinta ero disposta a lasciare il mio lavoro, tutto ma purtroppo non sono arrivati. Io piangevo ogni mese. Io ho figli in tutto il mondo, sono i miei allievi”.