Katia Ricciarelli festeggia il compleanno in anticipo, a Domenica In senza scaramanzia (Foto)

Domani Katia Ricciarelli compie gli anni e a Domenica In festeggia prima, senza scaramanzia arriva anche la torta per i suoi 75 anni (foto). Il momento più bello della puntata di oggi è l’arrivo di Alberto Urso, al piano con la Ricciarelli emozionano con le canzoni napoletane. La cantante è felice e ancora di più quando riceve i messaggi di auguri dei suoi allievi. Anche Urso è stato un suo allievo e cantare accompagnata da lui è una delle sue soddisfazioni. Chiama accanto al piano anche Mara Venier e la ringrazia di tutto l’amore che sta ricevendo da lei, di festeggiare il suo 75esimo compleanno in tv, anche se in anticipo, non importa. Un bilancio della vita per Katia Ricciarelli: “Sono una donna che è stata molto amata, ho amata anche tanto ma storie importanti ne ho avuto solo due”.

KATIA RICCIARELLI RIOCORDA QUANDO HA FATTO LA FATTORIA

Aveva appena vinto un premio importante per il cinema, tutti le consigliavano di non partecipare a La Fattoria, tutti le dicevano che era il momento di dedicarsi davvero al cinema, a un altro tipo di carriera, non solo la lirica perché era bravissima, perché il pubblico già l’amava. Lei non ascoltò nessuno e dopo una settimana era lì in tv, in realtà nella Fattoria,

“Quando ho fatto la fattoria ero in un periodo difficile della mia vita e volevo scomparire, che stupida per scomparire sono andata in un reality…” ma così si è staccata da tutto ed era ciò che desiderava in quel momento, andare via.

Una torta bianca e rosa, gli auguri dei pochi presenti in studio, la classica canzoncina e katia Ricciarelli si emoziona. Forse non ha avuto dalla vita, non tutti i desideri si sono realizzati ma ha amato tanto e oggi continua ad essere molto amata.