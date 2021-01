Il cantante mascherato 2: i nuovi indizi di Milly Carlucci sulle identità di concorrenti

Nella puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda il 17 gennaio 2021, Milly Carlucci è tornata a parlare del Cantante mascherato ! La seconda edizione del programma di Rai 1 partirà il 29 gennaio ma Milly è già carichissima e pronta a distribuire indizi per cercare di far capire, ma anche di depistare. Dal programma condotto da Francesca Fialdini, nella domenica pomeriggio di Rai 1, la Carlucci ha quindi dato degli altri indizi sulle maschere e sui concorrenti di questa seconda edizione de Il Cantante mascherato. Pronti a prendere appunti per cercare di capire chi si nasconde dietro alla maschera? Lo scorso anno Milly aveva fatto capire che dietro alle maschere si nascondessero grandi nomi, ospiti di livello internazionale, ecco con tutto il rispetto per i protagonisti, ci si aspettava anche qualcosa in più. E immaginiamo che anche quest’anno, le grandi attese, i misteri iniziali, dopo la prima puntata, svaniranno. Resta però l’idea di un format che regala sicuramente momento di spettacolo e divertimento. Poi nella vita, mai dire mai, magari Milly ci stupirà davvero con nomi di primo livello. Vedremo…

Vediamo tutti gli indizi dati da Milly.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni: chi è lupo?

Tra le maschere di questa seconda edizione de Il cantante mascherato c’è lupo. Milly lo definisce come un personaggio che può stare bene da solo ma che potrebbe anche avere il suo branco. E’ inoltre un guerriero dagli occhi glaciali. Per molti fans del programma, il lupo potrebbe essere Ermal Meta. Non dimentichiamo però che Ermal sarà a Sanremo e che quindi questo ci lascia pensare che il cantante dovrà concentrarsi sulla sua gara al Festival. Ci sembra di poter escludere quindi, che si tratti di lui. Milly ci ricorda che il lupo è un guerriero ma anche un animale furbo.

Il Cantante mascherato 2 anticipazioni: chi è la tigre azzurra Zen, samurai?

Chi è la tigre azzurra? Milly dice subito che sarà difficile capire se si tratta di un uomo o di una donna perchè nelle fattezze, non c’è differenza tra maschio e femmina di questo animale.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni: chi sono pecorella e giraffa?

Le due maschere sembrerebbero rappresentare due donne, sono molto curate nel dettaglio ma Milly ci ricorda che nulla è come sembra. Nel caso di pecorella, ci sono molti spettatori del programma sicuri che possa essere Rita Pavone.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni: chi sono farfalla e gatto?

In merito alla farfalla, Milly si è sbilanciata dando qualche indizio, dicendo che si tratta di una persona molto sexy, sembrerebbe essere una donna. Ma fa capire anche con le sue parole che si tratta di una persona che si è trasformata, nel corso del tempo, come succede appunto alla farfalla.

Potrebbe essere Vladimir Luxuria o magari Vittoria Schisano, se si pensa a un cambiamento molto profondo, o si tratta di qualcuno che nel corso degli anni ha semplicemente cambiato mestiere? Qualcuno in merito alla farfalla ha pensato che possa essere Belen Rodriguez in onore alla farfalla sfoggiata a Sanremo.

Per quanto riguarda il gatto: è amatissimo ma non dimentichiamoci che è sempre un felino, mai prenderla con un gatto arrabbiato.

Andiamo avanti con gli indizi di Milly.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni: chi sono pappagallo e orsetto

Andiamo avanti con questa carrellata di maschere passando a pappagallo e orsetto. Per il pappagallo Milly fa notare che si tratta di un Dandy, una persona molto elegante, ne è dimostrazione il costume. Non dimentichiamo tra l’altro che si parla di un animale che parla, non solo che ripete ma che dice delle cose che pensa.

Pappagallo quindi non solo bellezza e piume, ma anche profondità.

L’orsetto ci ricorda qualcosa di rassicurante, un nostro confidente.

Passiamo all’ultima maschera che sembra essere quella che incuriosisce di più.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni: baby alieno è un bambino?

Non possiamo sapere se dietro alla maschera del baby alieno si nasconda un bambino. Potrebbe essere anche se non sappiamo che regole ci dovrebbero essere per gli orari, avendo una maschera non si vedrebbe ma se si dovesse poi svelare dopo la mezzanotte? Questo ci lascia quindi qualche dubbio in merito alla possibilità che sia un minore.

Milly però lascia capire che si potrebbe trattare di una persona bassa, e se fosse davvero Rita Pavone ma in questa maschera? C’è persino chi fa il nome di Luciana Littizzetto…

Non ci resta che aspettare il debutto de Il cantante mascherato, si inizia il 29 gennaio 2021 su Rai 1.