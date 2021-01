Il Cantante Mascherato 2021: svelate le nuove maschere, rumor su VIP e giuria

Il cervellotico talent show canoro di Milly Carlucci sta per tornare in tv. Dopo il grande successo della stagione d’esordio, Il Cantante Mascherato sbarca su Rai Uno il prossimo venerdì 29 gennaio 2021 in prima serata con una nuova sfida fra nove VIP che gareggeranno restando in incognito. Infatti, corpo e viso dei concorrenti famosi sarà nascosto dentro dai colorati costumi ribattezzati semplicemente “maschere”.

Quali fattezze avranno queste maschere? Sappiamo già che le nuove maschere de Il Cantante Mascherato 2021 saranno il Lupo, la Pecorella, l’Orsetto, la Farfalla, il Baby Alieno, la Giraffa, il Gatto, la Tigre Azzurra e il Pappagallo. Ma come fatte queste maschere? E quali sono le ultime anticipazioni sul programma? Scopriamole insieme…

Il Cantante Mascherato 2021: svelate le nuove maschere

A rivelare le prime foto ufficiali delle nuove maschere de Il Cantante Mascherato 2021 è il settimanale Di Più Tv, le cui immagini sono state riportate sul web dal sito BlogTvItaliana (che trovate qui in basso). Rispetto alla scorsa stagione, è evidentemente come quest’anno Rai1 abbia deciso di proporre maschere del tutto originali e non scopiazzate dalle varie edizioni straniere. #IlCantanteMascherato 2: le prime foto posate delle nuove maschere in gara.



Nelle immagini: #TigreAzzurra 🐯, #Pappagallo 🦜, #Giraffa 🦒 e #Gatto 😼. pic.twitter.com/euQwEirHkO — TV Italiana (@TV_Italiana) January 13, 2021

A giudicare dall’aspetto delle maschere sembra che su nove solo quattro concorrenti siano degli uomini mentre cinque le VIP donne in gara. Ovviamente questa è solo una ipotesi in quanto, già nella scorsa stagione, una maschera dai lineamenti femminili si è poi rivelata il mascheramento di un concorrente uomo (era l’Angelo di Valerio Scanu). Nel dettaglio, sarebbero maschere maschili il Lupo, il Pappagallo, l’Orsetto e il Gatto. Il Cantante mascherato 2: Milly Carlucci ci presenta tutte le maschere

Il Cantante Mascherato 2021: la giuria e il cast

Mentre sul cast dei concorrenti vige ancora molto riserbo, sul gruppo di giudici de Il Cantante Mascherato 2021 sappiamo con certezza che rivedremo in studio Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Sicuramente non ci saranno né Guillermo Mariotto né Ilenia Pastorelli. Dovrebbe esserci alcuno un quarto giudice che corrisponderebbe a Costantino della Gherardesca, che ha già strabiliato il pubblico di Ballando con le Stelle proprio con costumi esilaranti.

Su il Cantante Mascherato 2 c’è anche molta attesa per il ritorno della sfida Auditel con il Grande Fratello VIP 5, che tornerà in onda con il doppio appuntamento del venerdì sera proprio nelle cinque settimane in cui sarà in onda su Rai Uno il talent show condotto da Milly Carlucci. Riuscirà questa volta Alfonso Signorini a non farsi schiacciare dai pupazzoni canterini del Primo Canale?