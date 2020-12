Il Cantante mascherato 2: Milly Carlucci ci presenta tutte le maschere

Tutto pronto su Rai 1 per il nuovo show del venerdì sera. Milly Carlucci ancora padrona di casa tornerà in onda con la seconda edizione del Cantante Mascherato dopo il successo della quindicesima edizione di Ballando con le stelle. Se tutto dovesse essere confermato, e ci auguriamo che non ci siano problemi di sorta, Il cantante mascherato 2 dovrebbe andare in onda dal 29 gennaio 2021. Si tratta di un format molto diverso da Ballando con le stelle, dove il contatto è fondamentale. E anche per questo motivo, ci dovrebbero essere meno rischi per quello che riguarda il covid 19 e la possibile positività dei protagonisti, aiutati tra l’altro dall’isolamento, già previsto dal programma, e dalle maschere.

Dai social la Carlucci, ha rivelato ieri quelle che saranno le maschere che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. Ovviamente top secret l’identità del cast di questa seconda edizione. Come ricorderete infatti lo scopo del gioco è quello di riconoscere le voci dei protagonisti, che cercheranno di camuffarsi e di non farsi riconoscere.

Il cantante mascherato 2: chi è pecorella?

A salire sul palco del Cantante mascherato 2 sarà la maschera di pecorella, che non avevamo visto lo scorso anno. Si tratta di una maschera che ci ricorda appunto una pecora ma con altri colori: capelli rossi e vestito a strisce rosa e bianco per pecorella. Chi sarà?

Il cantante mascherato 2: chi è la giraffa?

Protagonista di questa edizione del Cantante mascherato anche la giraffa. Chi indossa questo costume sarà sicuramente alto, almeno sul palco. Ma non è detto che lo sia anche nella vita reale. Il bozzetto di questa maschera sembra essere molto elaborato e raffinato, aspettiamo di vederlo dal vivo per giudicare.

Il cantante mascherato 2: chi è il lupo?

Mentre sugli altri protagonisti in gara si cercano ancora indizi, per svelare le identità, i fan di Ermal Meta sperano proprio che il loro idolo possa essere tra i protagonisti del gioco. Come saprete tutte le persone che seguono il cantante albanese sono definite i “lupi di Ermal” ma sarebbe un indizio davvero troppo semplice per la risoluzione di questo giallo. Non dimentichiamo però che lo scorso anno Al Bano scelse il leone, riconoscibilissimo.

Il cantante mascherato 2: chi è la tigre azzurra?

Tra i protagonisti della seconda edizione del cantante mascherato ci sarà anche la tigre azzurra, un nuovo personaggio. Il costume lascerebbe pensare che a indossarlo sarà un uomo ma nel programma di Rai 1, nulla è come sembra per cui potrebbe succedere di tutto!

Il cantante mascherato 2: chi è la farfalla?

Sembrerebbe essere il bozzetto di un costume da donna, quello della farfalla che potrebbe rappresentarci una artista delicata e raffinata. Ma sarà così? Ci auguriamo che questa edizione metta sul piatto protagonisti meno scontati, visto che lo scorso anno ancora prima di iniziare, si erano già riconosciuti almeno due dei protagonisti e dopo la prima puntata, quasi tutto il cast era stato svelato. Nel caso di farfalla c’è chi azzarda che potrebbe essere Belen Rodriguez, in onore e in ricordo della sua farfalla sanremese. Sarebbe certamente un colpaccio.

Il cantante mascherato 3: chi è il gatto?

Il bozzetto del costume del il gatto, ci mostra una maschera moderna, nulla che possa avere a che fare con il gatto con gli stivali, ad esempio. Questo gatto indossa giubbino e jeans e sembra essere un uomo. Chi sarà?

Il cantante mascherato 3: ci sono anche pappagallo, alieno e orso

Al momento Milly ha mostrato i bozzetti di sei costumi ma ne mancano tre. Sul palco del Cantante mascherato ci saranno anche pappagallo, alieno e orso. Chi sono ?