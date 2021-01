Alessandro e Florinda stanno ancora insieme dopo C’è posta per te?

Dopo la pace fatta a C’è posta per te, Florinda e Alessandro stanno ancora insieme?

Tra i protagonisti della puntata di C’è posta per te in onda il 23 gennaio 2021 ci sono stati anche Alessandro e Florinda. Una coppia unitissima che però ha dovuto fare i conti con quello che si potrebbe definire un incidente di percorso, almeno per Alessandro è stato così. L’uomo infatti, ha avuto un momento di debolezza e ha tradito la sua compagna, con la quale sta da tredici anni, con una collega di lavoro. La sciocchezza di una sera, ha ribadito Alessandro raccontando la sua storia a C’è posta per te, spiegando a Maria che c’è stato solo quell’incontro, anche se poi ci sono stati dei messaggi. Alessandro ha poi raccontato tutto a Florinda che in un primo momento sembrava averlo perdonato ma dopo, scoprendo altri messaggi, e con il dubbio sempre vivo, ha deciso di lasciarlo. Per questo motivo Alessandro ha deciso di scrivere a C’è posta per te, per chiederle perdono. un gesto molto forte visto che, come hanno raccontato entrambi successivamente, erano in pochi a sapere che la loro relazione era finita a causa di un tradimento.

C’è posta per te: Florinda e Alessandro dopo aver fatto pace stanno ancora insieme?

Maria ha spiegato a Florinda che se lo ama ancora non può buttare via, per un errore di lui, un sentimento così importante. Insieme hanno superato momenti difficili causati dalla malattia, ma anche problemi difficili dal punto di vista economico eppure sono rimasti sempre uniti. Alla luce di quello che è un sentimento ancora vivo, alla fine Florinda ha deciso di perdonare Alessandro.

Sui social, si è parlato molto di questa storia e i nomi e i cognomi di Alessandro e Florinda sono emersi subito, insieme ai loro profili Facebook, dai quali si evince che la loro storia d’amore va ancora avanti. Stanno insieme, anche se chiaramente come avrete capito questa storia è stata registrata pochi giorni fa, dopo le vacanze di Natale ( i due parlavano anche del Capodanno trascorso insieme).